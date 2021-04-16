Ferrexpo Жеваго повысит дивиденды за прошлый год в 4 раза

Совет директоров Ferrexpo предложил акционерам утвердить окончательные дивиденды за 2020 год в размере $0,132 на акцию по сравнению с финальными дивидендами за 2019 год в размере $0,033 за акцию.

Согласно биржевому сообщению компании, после вычета специальных промежуточных дивидендов, объявленных в первом квартале 2021 года, к выплате будет причитаться примерно $0,299 за акцию, передает Интерфакс-Украина.

"Объявленные сегодня дивиденды отражают текущую устойчивость баланса группы, стабильные цены на железную руду и окатыши. Таким образом, общие объявленные и предлагаемые дивиденды за 2020 год составляют 85,8 цента США на акцию (2019 год: 19,8 цента США на акцию)", – сказано в сообщении компании.

Акционеры должны утвердить размер дивидендов на ежегодном своем собрании 27 мая.

В случае одобрения акционерами решения по дивидендам на собрании, выплата окончательных дивидендов по обыкновенным акциям будет произведена 1 июля 2021 года.

Акции Ferrexpo котируются на Лондонской фондовой бирже по курсу 3,8 британского фунта за акцию, за год их цена выросла почти втрое.

Как сообщалось, Ferrexpo по итогам 2020 года получила $635,29 млн чистой прибыли, что на 57,5% выше показателя 2019 года при увеличении выручки на 12,8% – до $1,7 млрд.

Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран б. СССР. В 2017 году компания произвела 10,4 млн тонн железорудных окатышей. Основными потребителями ее продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи. Крупнейшим акционером компании является бизнесмен Константин Жеваго – 50,3% акций.

В октябре 2019 года Жеваго оставил пост генерального директора компании из-за криминального расследования в его отношении. Его подозревают в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он являлся бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн. В декабре 2019 года его объявили в розыск, а суд разрешил его заочный арест.