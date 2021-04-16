"Укрзализныця" назначит на майские праздники 11 дополнительных поездов

На пасхальные и майские праздники АО "Укрзализныця" планирует назначить не менее 11 дополнительных поездов.

Об этом на пресс-конференции в парламенте сообщил исполняющий обязанности председателя правления компании Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

"Сейчас мы проработали назначения к Пасхе и майским праздникам 11 дополнительных поездов. Традиционно добавляем поезда на те направления, которые являются наиболее популярными среди пассажиров, в том числе на Закарпатье. Просим пассажиров на вокзалах и в поездах соблюдать все карантинные требования и обязательно носить маски", - отметил Иван Юрик.

Отмечается, что дополнительные поезда на праздники будут курсировать в Ужгород, Рахов, Ковель, Черновцы, Николаев, Мариуполь, Константиновку, Ивано-Франковск, Одессу и Львов.

"Укрзализныця" в мае также назначит дополнительные рейсы круглогодичных поездов. Предполагается, что такие праздничные рейсы совершат 5 поездов: № 29/30 Киев-Ужгород, № 251/252 Харьков-Николаев, №774/773 Киев-Шостка, №781/782 Черкассы-Киев и № 137/138 Хмельницкий - Лисичанск. Кроме этого, на праздники "Укрзализныця" продолжила маршрут скоростного поезда № 779/780 Сумы-Киев до Винницы.

Напомним, с 16 апреля "Львовская железная дорога" возобновляет движение регионального поезда №829/830 сообщением Львов-Ужгород после годового перерыва.