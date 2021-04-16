Крупнейший производитель сахара в Украине выплатит 13 миллионов евро дивидендов

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший украинский производитель сахара, планирует выплатить в 2021 году 12,5 млн евро дивидендов. В том числе 8,61 млн евро планируется выплатить из полученной в 2020 финансовом году (ФГ) прибыли, а еще 3,89 млн евро – из прибыли прошлых лет.

Об этом свидетельствут повестка дня годового собрания акционеров компании, которая опубликована на Варшавской фондовой бирже, передает Интерфакс-Украина.

"Астарта" также предлагает продолжать программу обратного выкупа членами совета директоров до 12,5 млн акций (50% от имеющихся в обращении) по максимальной цене 125 польских злотых за штуку.

Акционеры на собрании также обсудят вопрос делегирования совету директоров права в течение одного года выпускать акции и предоставлять опционы в размере не более 10% от уставного капитала "Астарты".

Как сообщалось, "Астарта" в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,1 раза по сравнению с 2019 годом – до 8,61 млн евро, EBITDA на 45,6% – до 113,42 млн евро. Ее выручка сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро, а валовая прибыль возросла на треть – до 121,53 млн евро.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят ряд сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.