Минэкономики распределило 190 миллионов компенсации аграриям за покупку сельхозтехники

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства утвердило распределение 189,4 млн грн производителям сельхозпродукции, которые приобрели отечественную технику и оборудование в декабре 2020 года и в период с января до марта 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Средства получат 1 833 агрария, которые за указанный период приобрели 2 846 единиц техники и оборудования на 909,2 млн грн.

"Для правительства важно продолжение финансирование программы по сельскохозяйственной техники, так как за годы своей реализации она демонстрирует позитивные экономические эффекты. Например, количество производителей сельхозтехники с должным уровнем локализации выросла с 40 предприятий в 2017 году до 210 в 2021 году, что способствовало расширению количества рабочих мест как минимум на 5 тысяч", – отметил министр Игорь Петрашко.

Также, по его словам, за 4 года функционирования программы удалось увеличить инвестиции в развитие машиностроения в отраски АПК – производители сельхозтехники модернизировали производства на 2,5 млрд грн для повышения качества продукции и освоения новых видов деятельности. Кроме этого, выросла с 15,2% до 36% доля сельхозтехники отечественного производства.

Как сообщалось, в целом на финансирование этой программы в 2021 году предусмотрено финансирование из госбюджета на сумму 1 млрд грн.