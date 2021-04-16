Россия отказалась от серийного производства новейшего самолета из-за отсутствия заказов

Новейший российский широкофюзеляжный самолет Ил-96-400 не попадет в серийное производство из-за отсутствия спроса на него.

Об этом пишут Ведомости со ссылкой на двух сотрудников российской "Объединенной авиастроительной корпорации" и источник в авиаотрасли РФ.

"От авиакомпаний заказа нет, а с учетом COVID-19 и простоя дальнемагистральных самолетов по всему миру серийного производства Ил-96-400 пока не планируется", – подтвердили в аппарате профильного российского вице-премьера Юрия Борисова.

При этом российские власти обещают организовать производство этих самолетов для госзаказчиков. По слвам одного из собеседников издания в ОАК, будет собрано два самолета для специального летного отряда "Россия", осуществляющего перевозки руководства РФ.

Как сообщалось, ранее Минтранс РФ признал отсутствие потенциальных заказчиков на разрабатываемый в России новый широкофюзеляжный самолет Ил-96-400М.

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Ил-96-400М – проект дальнемагистрального пассажирского самолета на 305-402 места, который создается предприятиями "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в "Ростех") как модификация советского Ил-96-300. Программа включает производство одного опытного образца и шести серийных, ее общая стоимость оценивалась в более 50 млрд рублей.

Сроки производства самолета неоднократно переносились, а субсидии на проект перераспределялись на другие. По последним данным, первый испытательный полет Ил-96-400М запланирован на 2021 год.