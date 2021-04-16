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АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd разрешение приобрести более 50% в уставном капитале ООО "Хотел Проперти".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение было принято 15 апреля, передает БизнесЦензор.

ООО "Хотел Проперти" является владельцем столичной гостиницы "Славутич". Кроме того, ранее Хозсуд Киева принимал решение об истребовании гостиничного комплекса "Лыбидь" из владения ООО "Хотел проперти" и передаче его прежнему собственнику – ПАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь", однако позже Северный апелляционный хозсуд Киева отменил это решение.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед" (100%), а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

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Кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd. является основным владельцем ЧАО "Отель "Премьер Палац" (62%) вместе с ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7%) и ООО "Отельный комплекс "Русь" (16%, как и "Премьер Палац", входит в сеть Premier Hotels and Resorts). Premier Hotels and Resorts управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд в 13 населенных пунктах Украины.

Pumori Enterprises Investments Ltd в 2012 году также приобрела 50,51% акций ПАО "Туристско-гостиничный комплекс "Днестр".

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.

Автор: 

Бабаков Олександр (71) готелі (97) готель (147) Антимонопольний комітет (1461)


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Топ коментарі
+54
Антимонопольный комитет в полном составе отправить на границу с ОРДЛО, посадить в окопы, пусть там защищают интересы Украины и ждут благодарности от российских инвесторов.
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16.04.2021 14:40 Відповісти
+30
а как же санкции запрещающие продавать представителям страны агрессора?
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16.04.2021 15:27 Відповісти
+29
ПАДЛЮКИ!!!
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16.04.2021 14:54 Відповісти
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Антимонопольный комитет в полном составе отправить на границу с ОРДЛО, посадить в окопы, пусть там защищают интересы Украины и ждут благодарности от российских инвесторов.
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16.04.2021 14:40 Відповісти
Голова АМКУ- Ольга Піщанська.
Ольга є https://www.5.ua/polityka/zelenskyi-perepysav-svoiu-italiisku-firmu-na-sponsorku-sluhy-narodu-zmi-217121.html рідною сестрою Світлани Піщанської , "сусідки" Володимира Зеленського з Кривого Рогу, директорки його італійської компанії та за сумісництвом спонсорки "Слуги народу".
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16.04.2021 16:02 Відповісти
Можно, просто, в ордло, но, при этом, отменить их незаконные решения и конфисковать всё личное имущество...
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17.04.2021 11:25 Відповісти
ПАДЛЮКИ!!!
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16.04.2021 14:54 Відповісти
та ні піда....р на піда...рі та під.....ом поганяє
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16.04.2021 23:02 Відповісти
Нзабаром москалі все куплять оптом.
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16.04.2021 15:09 Відповісти
Так наші ж не покупають! Все на халяву хочуть. То що ж робити? Як діяти?
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17.04.2021 11:46 Відповісти
Продати твоїх жінку, дітей та батьків росіянам!
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19.04.2021 12:36 Відповісти
Дуже розумно. Але так по суті нічого і не сказав. Пустозвон!
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19.04.2021 13:30 Відповісти
Ото новина , чи нагадати як вони Київ купили ...документ есть « вечный мир»
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18.04.2021 22:20 Відповісти
а как же санкции запрещающие продавать представителям страны агрессора?
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16.04.2021 15:27 Відповісти
коментар відмічено як спам
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16.04.2021 16:57 Відповісти
Не тупи. Владельцы РФ - Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy
члена Совета ********* РФ Александр Бабаков и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова. Которые голосовали в 2014 году голосовали за аннексию Крыма.

США ввели санкции против 38 физических и юридических лиц из-за агрессии РФ в Украине в том числе Александр Бабаков.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2017/06/20/7067466/

Бабакова, Гинера и Воеводина нет в украинских списках санкций. Что не удивительно ни при Порохе, ни при Зеленском не вели санкции против них. Парадокс.
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16.04.2021 17:11 Відповісти
Чукча не читатель чукча писатель? :

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd разрешение приобрести более 50% в уставном капитале ООО "Хотел Проперти".Источник: https://biz.censor.net/n3260182
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16.04.2021 17:18 Відповісти
чукча, а кому это компания принадлежит?? Вася читай внимательней.
Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменовИсточник: https://biz.censor.net/n3260182
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16.04.2021 17:30 Відповісти
Равшан,вот как то вы упорно не хотите замечать словосочетание "....предоставил кипрской..."
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16.04.2021 17:36 Відповісти
ты реально тупин...бенефициары кто, идиот? не номинальное место регистрации компании, а ее владельцы реальные?
отвечу тебе - кацапсина бабаков, голосовавшая за аннексию Крыма и введение рашистских орков в Украину.
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16.04.2021 20:00 Відповісти
Да все равно кто владелец , хоть бомж из Ларнки. Выгодополучатели кто .... отака #ня малята
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18.04.2021 22:22 Відповісти
как дальше жить , пипцц... , кто - то бабки делает на войне , кто последний йук без соли доедает , что - то не то в этой канцелярии!!!(
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18.04.2021 09:03 Відповісти
Сытый голодного не понимает, Вы хорошо знаете кого Вы выбирали в местное самоуправление, а на местном уровне можно сделать ВСЁ, если есть голова и ответственность за Государство.! Так что во ВСЁМ виноваты Вы лично !
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18.04.2021 17:29 Відповісти
Це пэрэмога!
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16.04.2021 15:35 Відповісти
чтоб потом туда вагнеровцев своих заcелять?зеленые мрази!за все будете отвечать.
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16.04.2021 16:01 Відповісти
вагнерівців у Лавру
А сюди когось по-багатше, мабуть, депутатів
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19.04.2021 12:38 Відповісти
хохлы - сказочные дебилы.
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16.04.2021 16:01 Відповісти
Зачем?
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16.04.2021 16:12 Відповісти
рано или позно власть поменяется и к русским прийдет уже не коррумпированое амку
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16.04.2021 16:22 Відповісти
ССУКИ !
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16.04.2021 16:44 Відповісти
чего!!! по нормальному - пусть купят, а потом национализировать, как они земли украинцев в Крыму...
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16.04.2021 20:32 Відповісти
Вы очень плохого мнения о нашей власти, они свой пурнус где то откладывают в обшорах.
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18.04.2021 17:20 Відповісти
Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова. Эти персонажи под санкциями США.

ФСБ агентуре отдали два Отеля в КИЕВЕ! Красавцы че сказать. АМКУ разогнать пора!!!
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16.04.2021 16:59 Відповісти
Тю! Два отелі це просто мізер в порівнянні з Києво-Печерською Лаврою і монастирями в Україні...
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16.04.2021 22:15 Відповісти
але ці ж преміальні і до того ж церковний дзвін не турбуватиме після попойки
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19.04.2021 12:39 Відповісти
Во всем плохом всегда есть что нибудь хорошее.
Когда Украина будет гоняться за активами Уйлостана, тут все будет на блюдечке.
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16.04.2021 17:24 Відповісти
Таки да - заходиш у першу ліпшу фірму чи завод - і він з 95% ймовірністю працюватиме на мордовію
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19.04.2021 12:41 Відповісти
--- Цієї оборудки достатньо. щоб з відти-- успішно підключитися . до сервера ЦВК України і в . перспективі. " оберати " нам чергового ЗЕ-нелоха...крім тогого--це - буде надійне лежбище .для путлірівських кілерів .../сподіваюся фасади готелів орієнтовані не на Майдан Незалежності ?!/
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16.04.2021 17:49 Відповісти
рашка, с сегодняшнего дня перекрывает судоходство на Азове, Мариуполю - пипец. И все равно дип. отношения не разорвем, границы не закроем!!!!! МАЗОХИСТЫ КАКИЕ ТО !!!!
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16.04.2021 19:04 Відповісти
рф закрыла судоходство в Азове, Мариуполю пипец!!! https://www.youtube.com/watch?v=k6_NZJleqWA
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16.04.2021 19:21 Відповісти
А зачем разрешили ?
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16.04.2021 20:18 Відповісти
кацапские инвесторы идут нах
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16.04.2021 20:42 Відповісти
Просто гандоны.
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16.04.2021 21:31 Відповісти
Антимонопольний комітет потрібно розстріляти в повному складі за всі роки його існування. Більш корумпованої структури в Україні не існує. Навіть правоохоронці в порівнянні з ними сцикуни в коротких штанцях. Це унікально прибуткова структура - працюєш за хабар, не працюєш теж за хабар - справжня"робота мрії" українського падла...
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16.04.2021 22:14 Відповісти
только массовые расстрелы спасут эту страну, АМКУ просто один из длинной очереди
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16.04.2021 22:37 Відповісти
Росіяни там створють офіс Россотрудничества! Поки армія тримає фронт судді та посадовці продають країну з молотка!
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16.04.2021 23:15 Відповісти
А где наша доблестная СБУ ? Потом скажут - Мы всё знали . Знали но ничего не делали. Рф признана агрессором Но это не мешает , с подачи наших чиновников , вести свой бизнес в Украине Где есть ещё такая страна ? Подскажите мне не ведающему.
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16.04.2021 23:31 Відповісти
Вполне вероятно, что сначала в СБУ порешали, а потом АМКУ просто сделал, шо велели.

Не забывай, кто такой Баканов.
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17.04.2021 11:32 Відповісти
В нашей стране существуют кланы по интересам Кланы не лезут в деятельность других кланов Всё поделено давным давно Зе тоже втянули в их бизнес Зе говорит А но на Б не хватает голосовых связок Имитируют борьбу...Неизвестно с чем борьба Всё как было так и остается. Просто идет перегруппировка. СБУ не исключение.. Всё она знает но ничего не делает .Когда уже СМИ озвучат тогда начинают имитировать что что - то делают. Там тоже свой бизнес у друга детства...
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17.04.2021 12:49 Відповісти
Амку класичні корупціонери, толку ноль, тільки бабло рубят.
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17.04.2021 01:17 Відповісти
АФУЕТЬ!
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17.04.2021 07:41 Відповісти
Так які там санкції зелене лайно вводило щощо **********?
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17.04.2021 07:42 Відповісти
розстрілювати це лайно квартальне при владі не пора? За це як раз українці гинуть на Донбасі, щоб ...дараси ************* майно в Україні придбавали, а зелені шмарклі гроші заробляли, це не на крові гроші чи як?
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17.04.2021 07:45 Відповісти
Так може, Антимонопольний комітет дозволить і Україну москалям віддать? Кемска волост? Да пущай забирают... Дійсно,треба цих холуїв з антимонопольного вже розганяти. Дістали.
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17.04.2021 11:32 Відповісти
АМКУ на нары в полном комплекте!!Опять разрешаем стране =агрессору влиять на украину , через этих подставных фигур-бизнесменов! Мало вам всяких Предателей Украины типа Новинского??
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17.04.2021 13:53 Відповісти
Зеленая банда делает бизнес на крови, а что так можно было?😁😁😁
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17.04.2021 14:23 Відповісти
АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве - Цензор.НЕТ 7498
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17.04.2021 16:56 Відповісти
да, він добре підготував і підготувався сам
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19.04.2021 12:42 Відповісти
А шотакоеааа, розкудахтались тут аааа, яааа президентцієїаакраїниааа, янеааа лохааамнеааасоракдваааа.. Гидко і сумно.... : ( таке враження, що держави не має, що живу в циганському таборі...
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17.04.2021 18:00 Відповісти
Гірше...
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18.04.2021 22:24 Відповісти
какой уже десяток лет длится бодяга с этим хорьком коцапским, депутатомом!...и тишина!!!!
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17.04.2021 18:36 Відповісти
амку в полном составе,и не только за это-обладатель премии в 111 ст.
надеюсь, к тому времени максимальная маржа народа Украины составит-расстрел этих обладателей- по Закону Украины.
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17.04.2021 20:12 Відповісти
ЩОСЬ АМКУ ПОЧИНАЄ СЕБЕ ВЕСТИ ТАК НІБИТО ВІН П ЯТА КОЛОНА
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17.04.2021 20:48 Відповісти
Наступними будуть виставлені на аукціон територіальна цілісність і суверенітет Української держави. Так що кривавому )(уйлу і його підручним фашистам навіть не варто готувати і накопичувати на кордонах з Україною для вторгнення кілька сот - тисячну військову кацапська орду. Іуди при такій антиукраїнській владі вони продажні перевертні самі за криваві кремлівські срібники для Іуди аж бігом з потрохами і без боя продадуть Кремлю не тільки Україну але й кому хоч навіть матір рідну.
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18.04.2021 05:40 Відповісти
Ы-ы-ы!
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18.04.2021 06:31 Відповісти
Просто в АМКУ работают чуткие и сострадательные государственные чиновники, которые небезразличны к проблемам других людей. Ведь ФСБ, СВР, Г(Р)У МО РФ где-то же должны размещать резидентуры, конспиративные явочные квартиры, тайные склады с оружием и прочую важнейшую и необходимую инфраструктуру для эффективной подрывной деятельности. Да и чиновникам АМКУ кто-то же должен оказывать содействие в укреплении их материального положения - в нынешнее время стрёмно просиживать штаны с пустыми декларациями. Ведь не зря же в нашей Незалежной державе установилась добрая традиция - от одного только вида чиновничьей декларации лохмандей обыкновенный (рядовой обыватель) должен тут же обильно исходить на гавнище.
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18.04.2021 07:01 Відповісти
На законодательном уровне должно быть запрещено русским покупать в Украине что-то! Деньги - это оружие!
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18.04.2021 11:57 Відповісти
так продайте рузькым вже всё шо токо можно шо есть и чего нету!
И отмазка есть:- СВОЁ БОМБИТЬ НЕ БУДУТ.
А то шо Украина превратится в срань господню
https://www.youtube.com/watch?v=Z1C9Le2uvgA
так вам это похер бо жить будете в своих дворцах...
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18.04.2021 13:32 Відповісти
Ця банда не збирається жити в нашій країні...ці сученята разграбують країну і втечуть... ГНАТИ З КРАЇНИ
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18.04.2021 16:31 Відповісти
Для наших "продавців" ворогів не існує!:- бариги віддадуть останнє, а наш народ обдирають!- Мародери!!!
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18.04.2021 20:51 Відповісти
А може весь сенс у назві?
ООО Хотел Проперти.
Але... не пропер.
А може і проперти...😄
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18.04.2021 21:35 Відповісти

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