АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил кипрской Pumori Enterprises Investments Ltd разрешение приобрести более 50% в уставном капитале ООО "Хотел Проперти".

Как сообщает пресс-служба АМКУ, соответствующее решение было принято 15 апреля, передает БизнесЦензор.

ООО "Хотел Проперти" является владельцем столичной гостиницы "Славутич". Кроме того, ранее Хозсуд Киева принимал решение об истребовании гостиничного комплекса "Лыбидь" из владения ООО "Хотел проперти" и передаче его прежнему собственнику – ПАО "Гостиничный комплекс "Лыбидь", однако позже Северный апелляционный хозсуд Киева отменил это решение.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Хотел Проперти" является кипрская компания "Шелтерок Инвестментс Лимитед" (100%), а конечным бенефициаром – Иоаннис Агицос.

Кипрская Pumori Enterprises Investments Ltd. является основным владельцем ЧАО "Отель "Премьер Палац" (62%) вместе с ООО "Восточно-европейская отельная компания" (12,7%) и ООО "Отельный комплекс "Русь" (16%, как и "Премьер Палац", входит в сеть Premier Hotels and Resorts). Premier Hotels and Resorts управляет 18 гостиницами категории 2-5 звезд в 13 населенных пунктах Украины.

Pumori Enterprises Investments Ltd в 2012 году также приобрела 50,51% акций ПАО "Туристско-гостиничный комплекс "Днестр".

Pumori Enterprises Investments Ltd связывают с группой VS Energy члена Совета Федерации РФ Александра Бабакова и российских бизнесменов Евгения Гинера, Михаила Воеводина и Сергея Шаповалова.

В начале 2017 года россиян в качестве бенефициаров бизнеса VS Energy заменили неизвестные граждане Германии, Латвии и Словакии, которые и ранее были связаны с бизнесом Бабакова и Гинера. Эти же лица сейчас указаны в госреестре в качестве бенефициаров ООО "Восточно-европейская отельная компания".

Напомним, в июне 2017 года США ввели санкции против Александра Бабакова, который является членом Совета федерации Федерального собрания РФ, а также спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом.