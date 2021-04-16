"Приватбанк" скоро выставят на продажу, – глава Нацбанка
Приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, должна заинтересовать международных инвесторов с США и Европы.
Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.
По его словам, Нацбанк планирует выставить банк на продажу "скоро".
"По нашим планам, "Приватбанк" – крупнейший банковский актив Украины – скоро будет выставлен на продажу. Мы верим, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, вызовет интерес самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", – отметил Шевченко.
Как сообщалось, государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-февраля 2021 года, задекларировав 1,31 млрд грн чистой прибыли. Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль "Приватбанка" сократилась в 7,8 раза. Как сообщалось, по итогам января-февраля 2020 года банк декларировал прибыль в сумме 10,16 млрд грн.
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