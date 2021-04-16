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"Приватбанк" скоро выставят на продажу, – глава Нацбанка

Приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, должна заинтересовать международных инвесторов с США и Европы.

Об этом заявил глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью GlobalCapital.

По его словам, Нацбанк планирует выставить банк на продажу "скоро".

"По нашим планам, "Приватбанк" – крупнейший банковский актив Украины – скоро будет выставлен на продажу. Мы верим, что приватизация "Приватбанка", которому принадлежит 20% украинского банковского рынка, вызовет интерес самых престижных международных инвесторов, в том числе из США и ЕС", – отметил Шевченко.

Как сообщалось, государственный "Приватбанк" возглавил рейтинг самых прибыльных украинских банков по итогам января-февраля 2021 года, задекларировав 1,31 млрд грн чистой прибыли.  Впрочем, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль "Приватбанка" сократилась в 7,8 раза. Как сообщалось, по итогам января-февраля 2020 года банк декларировал прибыль в сумме 10,16 млрд грн.

Автор: 

Джерело:  GlobalCapital
НБУ (9371) приватизація (1358) Шевченко Кирило (153) Приватбанк (1786)


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Да-да, Игорь Валерьевич уже заскучал за своим детищем...
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16.04.2021 15:06 Відповісти
Пускай уже побыстрей приходит Игорь Валерьевич.

Сейчас такой бардак в Привате, что просто кошмар.
Зайдите в любое отделение - все поламано, ободрано, банкоматов скоро вообще не останется.
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16.04.2021 15:43 Відповісти

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