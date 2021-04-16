АРМА выбрало управителя для трубопровода окружения Медведчука

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), избрал победителем конкурса на передачу в управление части магистрального нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" компанию "Укртранснафта".

Как сообщили БизнесЦензору в АРМА, вторым участником конкурса было ООО "ПрикарпатЗападтранс", которая управляла трубопроводом до решения о его ареста.

"Победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические предложения. Кроме того, в отношении другого конкурсанта – ООО "ПрикарпатЗападтранс" – определением Высшего антикоррупционного суда Украины от 23 февраля предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом", – подчеркивается в сообщении.

В АРМА уточнили, что "Укртранснафта" готова обеспечить доход от управления активом в сумме 29 млн грн, тогда как "Прикарпатзападтранс" предлагал только 26,5 млн грн. Предложенный "Укртранснафтой" гарантированный платеж в госбюджет – 1,1 млн грн, тогда как конкурнет предлагал 1 млн грн.

Следующий этап отбора предусматривает проведение оценки активов и заключение договора об управлении между Нацагентством и АО "Укртранснафта".

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Как сообщалось, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил о готовности группы обеспечить эксплуатацию украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". По словам Коболева, если нацагентство АРМА выберет компанию группы управляющим этим активом, следующим этапом будут переговоры с потенциальными поставщиками нефтепродуктов, в первую очередь из Беларуси.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA гражданина Германии Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.