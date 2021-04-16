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Власти Германии разрешили "Русалу" Дерипаски купить крупнейший алюминиевый завод

Власти Германии разрешили

Российский "Русал" завершил сделку по покупке активов германской Aluminium Rheinfelden Group.

Согласно сообщению российской компании, сделка получила одобрение Федерального антимонопольного ведомства и Федерального министерства экономики и энергетики Германии, передает Интерфакс.

За счет покупки немецкого предприятия "Русал" планирует укрепить свои позиции в Европе в качестве поставщика для международной автомобильной отрасли.

При этом Aluminium Rheinfelden продолжит выпускать продукцию под собственными запатентованными торговыми марками.

На сайте самой Aluminium Rheinfelden нет информации о текущих объемах производства и финансовых показателях. Это семейная компания, ее история началась еще в 1898 году, когда возле первой в Европе речной электростанции в Райнфельдене (земля Баден-Вюртемберг) было запущено алюминиевое производство.

Сегодня – это один из лидеров на рынке Германии по производству алюминиевых сплавов, полуфабрикатов и углеродных материалов, крупный поставщик для автомобильной, фармацевтической и металлургической промышленностей.

Европа остается основным регионом поставки продукции "Русала" – в прошлом году на ЕС пришлось 45% продаж компании.

Как сообщалось, в конце января 2019 года Минфин США исключил "РусАл" из санкционного списка, оставив в нем основателя компании Олега Дерипаску, которому в рамках сделки пришлось отказаться от контроля в En+, основном акционере "РусАла".

Санкции против Олега Дерипаски, UC Rusal и других принадлежащих ему компаний были введены Минфином США 6 апреля 2018 года. В Минфине США позднее отметили, что ограничения могут быть сняты со структур российского предпринимателя, если тот откажется от контроля над компаниями.

В мае Дерипаска покинул совет директоров En+, крупнейшего акционера UC Rusal, после чего менеджмент компании длительное время согласовывал план выведения ее из-под действия санкций с Минфином США.

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Джерело:  Интерфакс
Німеччина (1893) Дерипаска Олег (158) купівля (1334) алюміній (74)


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