Жителям курортной Алушты в оккупированном Крыму сократили подачу воды вдвое

Власти курортного города Алушта в оккупированном Крыму опубликовали новый график подачи воды, период водоснабжения сокращают в два раза: с десяти до пяти часов в сутки и только вечером.

Об этом сообщила глава оккупационной администрации города Галина Огнева, передает Интерфакс.

"Сегодня, 16 апреля, на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям в администрации города принято решение о новом графике подачи воды потребителям. С 20 апреля вода будет подаваться один раз в сутки: с 18:00 до 23:00", – сообщила Огнева.

По ее словам, такое решение позволит экономить воду и позволит жителям создать запас воды до следующей подачи.

Огнева сообщила, что действующий последние месяцы 10-часовой график (5 часов подачи утром и столько же вечером) позволил сэкономить воду, но впереди курортный сезон, потребление вырастет вдвое: с 15-17 тысяч кубометров в сутки до 35 тысяч кубов.

Глава Алушты сообщила также, что с осени 2020 года "весь санаторно-курортный комплекс" так же, как и школы и детсады, готовился к ухудшению ситуации по водоснабжению, "поэтому отели, гостиницы, дома отдыха, пансионаты установили на своей территории емкости и насосы, чтобы обеспечивать своих гостей водой".

Как сообщалось, маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021-го. По данным крымского гидрометцентра, осадки в марте пополнили водохранилища поверхностного стока в Крыму на 13 млн кубометров, но воды там в итоге почти вдвое меньше, чем год назад – всего 61,4 млн кубов.

Симферополь и 39 населенных пунктов в его окрестностях с конца августа получают воду по графику, в основном – по шесть часов в сутки, люди жалуются, что вода очень грязная. Проблемы с водоснабжением в Крыму начались после оккупации полуострова Россией и увеличения контингента российских войск в Крыму.