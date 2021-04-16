"Житомиргаз" выполнил 630 заявок на реконструкцию систем газоснабжения

С начала 2021 года 630 клиентов выбрали услугу реконструкции системы газоснабжения от АО "Житомиргаз".

Как сообщает пресс-служба компании, львиная доля обращений касалась переноса счетчиков и замены бытовых газовых приборов в доме.

Реконструкция системы газоснабжения – это комплекс работ, который выполняет газораспределительная компания, если потребителю нужно изменить местоположение газового счетчика, котла, колонки, заменить оборудование на более мощное, или установить дополнительные газовые приборы или изменить расположение газовых сетей.

"Замена газового оборудования – ответственная задача, поэтому осуществлять замену могут только специалисты, имеющие лицензию на опасные работы. Самовольное же вмешательство в систему газоснабжения запрещено законом. Для того, чтобы провести реконструкцию, необходимо обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с соответствующим заявлением", – отмечается в сообщении.

Реконструкция предусматривает несколько этапов: изготовление технических условий, изготовление проектного решения, прекращение газоснабжения (поскольку происходит вмешательство в функционирующую газовую сеть). Далее происходят строительно-монтажные работы (демонтаж/монтаж сети), проверка на прочность, герметичность нового газопровода, прием в эксплуатацию и пуск газа в газовые приборы.

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Согласно законодательству, подрядные организации, имеющие лицензию, могут выполнять только проектирование и строительно-монтажные работы по всему спектру работ, предусмотренных реконструкцией.

В свою очередь АО "Житомиргаз" предоставляет комплексную услугу по реконструкции, что позволяет значительно сэкономить время и средства клиента, подчеркивают в компании. Ведь заказчику не нужно самостоятельно контролировать все процессы реконструкции и подавать дополнительные заявления после раздельного выполнения этапов работ.

"Стоимость услуг по реконструкции определяется индивидуально и зависит исключительно от объемов работ. Бывают разные виды реконструкции по сложности. Например, замена котла на аналогичный, когда можно выполнить работы по эскизу или, перенос газопровода, что требует разработки сложной технической документации. К тому же есть разница между процедурами реконструкции для физических и юридических лиц", – отмечает персональный менеджер "104.ua Клиентского пространства" Татьяна Войтенко.

Для того, чтобы заказать услугу, клиенту нужно только один раз обратиться в "104.ua Клиентское пространство" с заявлением на реконструкцию, предоставить пакет документов и ждать, пока специалисты осуществят работы. Персональный менеджер "104.ua Клиентского пространства" контролирует предоставление комплекса услуг по реконструкции и в телефонном режиме всегда может предоставить информацию о состоянии выполнения работ.

Кроме того, если во время реконструкции нужно заменить газовые приборы, персональный менеджер "104.ua Клиентского пространства" поможет подобрать энергоэффективное оборудование необходимой мощности.