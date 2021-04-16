СБУ обнаружила в "Укрзализныце" схему присвоения средств при продаже билетов

Служба безопасности Украины выявила коррупционный механизм продажи железнодорожных билетов, организованный должностными лицами регионального филиала "Одесская железная дорога" АО "Укрзализныця".

По предварительным данным следствия, злоумышленники ежемесячно присваивали около 1,5 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, схему организовал один из чиновников службы пригородных пассажирских перевозок регионального филиала "Одесская железная дорога".

"Он наладил масштабную схему нелегальной продажи подчиненными железнодорожных билетов. Впрочем, наличные от "продажи" этих билетов участники схемы присваивали, а не вносили в железнодорожные кассы", – сказано в сообщении.

Согласно материалам следствия, злоумышленники ежедневно присваивали около 50 тыс. грн. Из-за действий должностных лиц "Укрзализныце" были насены миллионные убытки, точный размер которых устанавливает следствие.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задержали "на горячем" организаторов схемы согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, во время получения части ежедневной "выручки".

В ходе обысков по месту жительства и в автомобилях подозреваемых правоохранители изъяли служебную документацию, почти 200 тыс. гривен и $3 тыс., компьютерную технику и мобильные терминалы с доказательствами противоправной деятельности.

Решается вопрос о сообщение участникам схемы о подозрениях по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.