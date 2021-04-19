США готовы расширить санкции против российского госдолга, – СМИ

Соединенные Штаты Америки готовят ужесточение санкций в отношении российского суверенного долга.

По данным агентства Bloomberg, администрация Джо Байдена сейчас оценивает эффект от принятых на прошлой неделе санкций против РФ и готова, в случае новых агрессивных действий Москвы, принять дополнительные меры, передает Liga.net.

Среди новых ограничений рассматривается запрет на покупку американскими финансовыми институтами рублевых облигаций российских госбанков на вторичном рынке.

Также может быть введен запрет на вторичные торги любым рублевым долгом в первые 90 дней с момента размещения.

Напомним, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, в том числе в отношении российского госдолга. В соответствии с указом Министерство финансов США (Казначейство) издало директиву, запрещающую финансовым учреждениям США покупать на первичном рынке облигации, выпущенные Минфином или Центробанком РФ, а также российским Фондом национального благосостояния после 14 июня. Кроме того, американским финучреждениям запрещно кредитовать правительство России.