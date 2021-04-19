Пасхальная корзина в Украине обойдется в 780 гривен

В 2021 году стоимость пасхальной корзины составит около 780 грн, что на 160 грн или на 25,8% больше, чем в 2020 году, когда минимальный набор продуктов стоил 620 грн.

Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, передает пресс-служба Института.

По словам Лупенко, стоимость паски домашней выпечки составит около 120 грн за килограмм. В магазинах готовая паска обойдется дороже.

Отмечается, что рост стоимости паски обусловлен несколькими факторами. С одной стороны, это подорожание яиц, сахара, муки и сливочного масла, с другой - рост цен на зерновые культуры и животноводческую продукцию из-за уменьшения мирового урожая зерновых, увеличение стоимости энергоресурсов, а также всплеск цен на продукты питания из-за введения карантина в связи с COVID-19.

Лупенко добавил, что неожиданно дорогим составляющим праздничной корзины стали яйца – 38 грн за десяток, что на 90% больше, чем в марте 2020 года.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) – 130 грн и буженина – 135 грн за 0,5 кг. По сравнению с 2020 годом, стоимость буженины увеличилась на 22,7%, а домашней колбасы – на 10,2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за килограмм.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) – 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) – 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Стоимость хрена (250 г) – 14 грн, то есть осталась на уровне прошлого года.

В случае наполнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, – ее стоимость вырастит до 963 грн. Это на 162 грн или на 20,2% больше, чем в 2020 году.

Такой рост обусловлен ценовой ситуацией на рынках сезонных плодов, в частности яблок, а также увеличением цен на плодовые вина, поясняет директор "Института аграрной экономики". Яблоки подорожали на 42,9%, цена за 0,5 кг составит 10 грн (15-28 грн за 1 кг). Средняя цена на овощи осталась на уровне 2020 года: помидоры тепличные (0,5 кг) – 25 грн (45-60 грн за 1 кг), на огурцы (0,5 кг) – 28 грн (50-70 грн).

За бутылку церковного вина "Кагор", в среднем придется заплатить 120 грн.