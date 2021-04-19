Нацбанк выдал четырем банкам кредиты рефинансирования на 400 миллионов

Национальный банк Украины (НБУ) на аукционе по рефинансированию на срок до 84 дней 16 апреля удовлетворил заявки четырех банков на 405 млн грн под 7,5% годовых.

Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Напомним, 9 апреля Нацбанк удовлетворил заявки 10 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,39 млрд грн под 6,5% годовых, а также на сумму 1,01 млрд грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.

В частности, 9 апреля "РВС Банк" привлек" 535 млн грн, банк "Пивденный" – 500 млн грн, "Укрэксимбанк" и "СЕБ Корпоративный банк" – по 300 млн грн, "АКБ "Конкорд" и "Международный инвестиционный банк" и банк "Сич" – по 250 млн грн, "Укрбудинвестбанк" – 230 млн грн, "Коммерческий инвестиционный банк" – 165 млн грн, банки "Альянс" и "Первый инвестиционный банк" – по 150 млн грн, "МетаБанк" – 132 млн грн, "Радабанк" – 110 млн грн, банк "Грант" – 50 млн грн, "БТА Банк" – 32 млн грн.