Новини
Коломойский и Боголюбов покупали заводы в США за деньги "Приватбанка", – СМИ

Коломойский и Боголюбов покупали заводы в США за деньги "Приватбанка", – СМИ

Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем.

По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, активы были куплены за деньги, выведенные с "Приватбанка", передает Liga.net.

Как отмечают журналисты, они ознакомились с сотнями судебных документов и заявлений, федеральными отчетами. Они также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку якобы переводили из "Приватбанка" на подставные компании на Британских Виргинских островах, а после – в США.

Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн.

Журналисты выяснили, что до 2016 года Коломойский и партнеры, в частности купили следующие активы:

  • компания Niagara LaSelle (занимается сталью) за $236,1 млн;
  • сталелитейный завод CC Metals and Alloys в Кентукки за $188,1 млн;
  • Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;
  • сталелитейный завод Michigan Seamless Tube под Детройтом за $81 млн;
  • Corey Steel в Иллинойсе за $43 млн.
  • холдинг сталелитейных заводов Warner Steel, в который первоначально вложили $20 млн;
  • небоскреб в Кливленде за $18,5 млн;
  • крупная сеть сотовой связи в Иллинойсе $16,5 млн.

К 2016 году четыре сталелитейных компании, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

При этом, журналисты отмечают, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. В частности, сообщается о взрывах на их заводах и травмах сотрудников.

Джерело:  Liga.net
+3
Кучма создал олигархию под таких как его зять Пинчук, Коломойский и подобные. Предатель. Теперь эти олигархи полностью взяли власть в свои руки.
19.04.2021 14:33 Відповісти
+2
И еще читайте все. Все видят, что даже после майданов с олигархией ничего плохого не происходит. И не понимают почему. А главная причина в том, что после каждого майдана проходят проолигархические выборы, где мы выбираем только из ставленников олигархии. Потому что в бюллетени выборов президента попадают только через дикий многомиллионный избирательный залог. Ясно, что таким образом в бюллетень могут попасть только ставленники олигархии. Такого в цивилизованном мире нигде нет. Везде в бюллетени попадают через сбор умеренного количества подписей избирателей. То есть там избиратели определяют из кого они будут выбирать.
19.04.2021 14:36 Відповісти
+1
Ну ото так і є - поцупили в Україні, здали поцуплене в ломбард і купили в США заводи.
19.04.2021 13:38 Відповісти
Ну ото так і є - поцупили в Україні, здали поцуплене в ломбард і купили в США заводи.
19.04.2021 13:38 Відповісти
**** кучерява, поверни мою долю!
19.04.2021 13:45 Відповісти
Эти деятели не умеют бизнесом заниматься. Т.е. купить завод, развивать его. Они умеют только воровать. Причем, воровать не только в Украине. Дефолты в штатах за пару лет - не много ума надо для таких покупок...
19.04.2021 13:59 Відповісти
ЗаводИ (13шт) були придбані коштом вкладників Приматбанку. Усі як один набралися кредитів та збанкрутували. Виробництвом у цей час ніхто не опікувався, про що свідчить статистика аварій та нещасних випадків. Куди ж поділися кредити та доходи від діяльності?
З точки зору українського кривосуддя це просто вкладникам не пощастило із банком, але американців жидівськими мансами не обдуриш.
19.04.2021 19:28 Відповісти
Родину продали!Историческую.
19.04.2021 14:17 Відповісти
Таки Штаты Папу Карлу взяли за фаберже. Ну теперь хрен отпустят. Чтобы Буратино был сговорчивее и решительнее в действиях, которые ему очертили умные люди из Госдепа...
19.04.2021 14:22 Відповісти
Кучма создал олигархию под таких как его зять Пинчук, Коломойский и подобные. Предатель. Теперь эти олигархи полностью взяли власть в свои руки.
19.04.2021 14:33 Відповісти
И еще читайте все. Все видят, что даже после майданов с олигархией ничего плохого не происходит. И не понимают почему. А главная причина в том, что после каждого майдана проходят проолигархические выборы, где мы выбираем только из ставленников олигархии. Потому что в бюллетени выборов президента попадают только через дикий многомиллионный избирательный залог. Ясно, что таким образом в бюллетень могут попасть только ставленники олигархии. Такого в цивилизованном мире нигде нет. Везде в бюллетени попадают через сбор умеренного количества подписей избирателей. То есть там избиратели определяют из кого они будут выбирать.
19.04.2021 14:36 Відповісти
И какого "честного" нищеброда ты хочешь в итоге видеть кандидатом в президенты Украины?
19.04.2021 14:41 Відповісти
Не надо манипулировать. Все кто не ставленники накравших олигархов это "честный" нищеброд? Так что нам и дальше из этих мерзавцев выбирать?
В любом случае выборы следует делать как в цивилизованном мире. Иного пути, чтобы демонтировать олигархию и развивать страну, нет. Что здесь не понятно.
19.04.2021 14:58 Відповісти
Так не манипулируй, а назови имя-фамилию твоего кандидата
02.05.2021 12:42 Відповісти
И еще. Необходимо незамедлительно из закона о выборах удалить этот дикий, проолигархический залог, являющийся главной опорой олигархии в стране.
показати весь коментар
Чего вы? Это же богоугодное дело. Вон даже кипы напялили. Святые люди, практически. А вы тут со своими деньгами, пусть даже не принадлежащие этим святошам...
показати весь коментар
Короче везде банкроти, только воровать могут.
показати весь коментар
Так, а що тут дивного - то ж був їхній банк, поки рехворматори його з гідністю не отжалі...
показати весь коментар
арестувать, продать і на ці гроші F-15, F--16 кто за ........
показати весь коментар
главный враг сионистов - ассимиляция
а это значит, сколько волка не корми, он украинцем не станет
19.04.2021 15:18 Відповісти
В Украине олигархи контролируют МВД, СБУ, Ген Прокуратуру, Суды, всю власть и в Украине олигархов ни за какие преступления не посадят, потому что они выше законов, и они и строят тюрьмы. Потому вся надежда на США, чтобы США своими органами их арестовали.
показати весь коментар
Ну что же вы хотели, жиды правят Украиной, они же её и обворовывают. Да и президента выбрали как раз под их стать. БРАВО!!!
показати весь коментар
#бизнесмен. Зато "знают" как воровать и прятать деньги...
показати весь коментар
Офисное здание в Кливленде за 18,5 - по адресу 1375 E 9th St #2250, Cleveland, OH 44114
показати весь коментар
