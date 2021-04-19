Коломойский и Боголюбов покупали заводы в США за деньги "Приватбанка", – СМИ

Украинские бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов к 2015 году владели в США 13 сталелитейными заводами, пятью офисными небоскребами, двумя офисными парками и отелем.

По данным расследования Pittsburgh Post-Gazette, активы были куплены за деньги, выведенные с "Приватбанка", передает Liga.net.

Как отмечают журналисты, они ознакомились с сотнями судебных документов и заявлений, федеральными отчетами. Они также говорили с бывшими работниками заводов олигарха. По их данным, Коломойский и партнеры владели активами в Огайо, Западной Вирджинии, Мичигане и Кентукки. Деньги на их покупку якобы переводили из "Приватбанка" на подставные компании на Британских Виргинских островах, а после – в США.

Для покупки недвижимости в США перевели не менее $490 млн. Следствие установило, что в США фигуранты ввезли еще $268 млн.

Журналисты выяснили, что до 2016 года Коломойский и партнеры, в частности купили следующие активы:

компания Niagara LaSelle (занимается сталью) за $236,1 млн;

сталелитейный завод CC Metals and Alloys в Кентукки за $188,1 млн;

Kentucky Electric Steel за $110,6 млн;

сталелитейный завод Michigan Seamless Tube под Детройтом за $81 млн;

Corey Steel в Иллинойсе за $43 млн.

холдинг сталелитейных заводов Warner Steel, в который первоначально вложили $20 млн;

небоскреб в Кливленде за $18,5 млн;

крупная сеть сотовой связи в Иллинойсе $16,5 млн.

К 2016 году четыре сталелитейных компании, которые связывают с Коломойским, объявили дефолт с долгом в $381 млн.

При этом, журналисты отмечают, что на предприятиях олигарха были плохие условия труда и безопасности. В частности, сообщается о взрывах на их заводах и травмах сотрудников.