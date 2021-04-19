Объем рынка авиационного топлива за три месяца упал в 2 раза

Баланс рынка авиационного топлива (импорт и внутреннее производство) в январе-марте сократился в 1,8 раза – до 48,1 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (87,8 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные собственного исследования, передает enkorr.

По итогу первого квартала текущего года единственный производитель авиакеросина в Украине – Кременчугский НПЗ – снизил производство до 29,8 тыс. тонн. Для сравнения, за аналогичный период 2020 года "Укртатнафта" поставила его на рынок 51,3 тыс. тонн.

Импорт авиационного топлива на украинский рынок в январе-марте сократился на 49,8%, до 18,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (36,5 тыс. тонн).

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с первым кварталом 2020 года, уменьшились на 62,5%, до 9,4 тыс. тонн. На морской импорт пришлось только 5,6 тыс. тонн из Греции. Из Беларуси поставки сократились до 3,4 тыс. тонн (-58,3% к январю-марту 2020 г.).