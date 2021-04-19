Объем выданных банками льготных кредитов превысил 33 миллиарда. ИНФОГРАФИКА

С момента старта государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 13,6 тыс. кредитов на общую сумму в 33,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что из общей суммы 14,9 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,9 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Еще 13,7 млрд выдали в качестве антикризисных кредитов.

За последнюю неделю банки выдали 555 кредитов на 1,6 млрд грн.

В Минфине также добавили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 29 банками.

Самыми популярными банками являются: "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен Банк Аваль", "Укргазбанк", ПУМБ, "Кредобанк", "Банк Львов", "ПроКредит Банк", "Креди Агриколь Банк", "Укрэксимбанк".