Украина может получить новый транш от МВФ не раньше сентября, – Минфин

Министерство финансов надеется получить очередной транш по программе stand by с Международным валютным фондом в сентябре, однако предварительные условия выделения средств еще окончательное не согласованы.

Об этом министр финансов Сергей Марченко заявил в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, насколько критично для Украины получить очередной транш от МВФ в сентябре.

"Это хороший вариант, к которому мы идем. Пока есть прогресс, и я хочу быть в данном случае оптимистом", – сказал Марченко.

По словам главы Минфина, сейчас ключевые вопросы в переговорах с МВФ лежат в плоскости борьбы с коррупцией.

"Мы сейчас сужаем круг нерешенных вопросов. По большому счету идет речь о конкретных формулировках по взятым Украиной обязательствам. И этот круг максимально сузился. В январе, когда была миссия, было много вопросов, сейчас их меньше. Остался ряд вопросов по антикоррупции, которые нужно решить... Сейчас ключевые вопросы: высший совет правосудия, антикоррупционные реформы – это ключевые вопросы, которые составляют основную сложность", – уточнил министр.

Он добавил, что из-за задержки с получением траншей по программе с МВФ, рассчитанной на полтора года, Минфин будет инициировать продление ее сроков и надеется договорится об объединении двух траншей в один.

"Если мы объединяем условия, которые были в меморандуме для нескольких траншей, то логично будет объединение и самих траншей. Мы это будем ставить как один из приоритетных вопросов", – сказал Марченко.

Как сообщалось, ранее советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина должна до августа завершить пересмотр программы с Международным валютным фондом, чтобы получить очередной транш уже в сентябре.

Напомним, 13 февраля миссия МВФ в Украине по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by завершилась безрезультатно.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в переговорах с МВФ осталось пять нерешенных вопросов: "Снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб., согласование макропоказателей на 2022-2023 годы... и три ключевых вопроса – судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ – о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией".

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на около $5 млрд с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего.