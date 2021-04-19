Налоговая милиция обнаружила схему нелегальных поставок лекарств из стран Азии. ВИДЕО

Сотрудники налоговой милиции ГФС при участии СБУ и Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками, разоблачили группу лиц, организовавших поставки на территорию Украины контрабандным путем несертифицированных лекарственных средств.

Как сообщает пресс-служба ГФС, злоумышленники ввозили несертифицированные лекарственные средства из стран Юго-Восточной Азии и нелегально сбывали их в Украине через интернет-магазины.

"Такие действия привели к умышленному уклонению от уплаты налогов на сумму более 8 млн грн", – сказано в сообщении.

При этом установлено, что лекарственные средства транспортировались и хранились с нарушением установленных санитарных норм, без соблюдения температурного режима, в связи с чем они могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью потребителей.

Время проведения обысков в офисных и складских помещениях организаторов схемы изъяты финансово-хозяйственные документы, черновые записи о продаже указанных лекарственных средств, наличные средства на общую сумму эквивалентную почти 2 млн грн, 4,2 тыс. упаковок лекарственных средств ориентировочной стоимостью 6,5 млн грн.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, среди изъятых лекарств – средства, рекомендованные при COVID-19.

Согласно предварительным выводам специалистов Гослекслужбы, изъятые медицинские препараты могут нести потенциальную угрозу жизни и здоровью населения.

Оперативники СБУ установили, что дельцы также поставляли в Украину медицинские препараты онкологической и репродуктивной группы. Медицинские препараты злоумышленники реализовывали через интернет-сеть и ряд безлицензионных аптечных заведений.