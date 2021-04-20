В Украине за сутки зафиксировали 8 940 новых случаев COVID-19

По состоянию на 20 апреля в Украине за сутки зафиксировали 8 940 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности заболело 414 детей и 251 медработник, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Также госпитализировали 2 042 человека, умерло 367 пациентов, выздоровело – 12 075, при этом совершили 77 678 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 961 956 человек, выздоровело – 1 499 752, летальных случаев зафиксировали 40 367. Также провели 8 996 039 тестов.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации от коронавируса привился 462 791 человек, за прошедшие сутки – 12 144.

Днем ранее, 19 апреля, сообщали о 6,5 тыс. новых случаях заболевания COVID-19/