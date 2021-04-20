США предоставили $155 миллионов на поддержку развития Украины

США через Агентство по международному развитию (USAID) объявили о предоставлении Украине дополнительного финансирования на развития в размере $155 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Отмечается, что дополнительные ресурсы направят на улучшение жизни украинцев. В частности, на поддержку роста экономики и улучшение состояния здоровья украинцев пойдет $34 млн, еще $14 млн распределят на мероприятия по борьбе с коррупцией.

На противодействие российской агрессии направят $63 млн, на укрепление демократии и самоуправление выделят $44 млн.

"Правительства США и Украины остаются решительно настроенными на реализацию евроатлантических стремлений Украины и дальнейшие совместные действия на поддержку ее народа", – говорится в сообщении.

Напомним, в марте Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму $125 млн для инициативы по содействию безопасности Украины, который включает обучение, оборудование и консультативные услуги с целью помочь сохранить территориальную целостность страны, защитить границы и улучшить взаимодействие с НАТО.

Позднее временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин сообщила, что Конгресс США одобрил предоставление дополнительных $150 млн помощи для содействия безопасности Украины.