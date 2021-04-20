Суд остановил рассмотрение апелляций на запрет назначать главу правления "Приватбанка"

Северный апелляционный хозсуд 14 апреля остановил рассмотрение апелляционных жалоб "Приватбанка" и Кабмина на запрет совершать любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

Об этом сообщает Finbalance.

Отмечается, что суд остановил рассмотрение жалоб барнка и правительства до возвращения материалов обжалования из Верховного Суда.

Как сообщалось, "Приватбанк" 26 февраля подал апелляцию на решение Хозсуда Киева от 24 февраля этого же года об обеспечении иска первичной профсоюзной организации работников финучреждения, которой суд запретил осуществлять любые действия по избранию и назначению главы правления банка.

"Первичная профсоюзная организация сотрудников "Приватбанка" известна тем, что ранее пыталась через суд добиться признания недействительными трудовых контрактов всех членов правления банка. В свою очередь руководство банка неоднократно заявляло о попытках давления со стороны бывшего владельца Игоря Коломойского.

Согласно реестру юрлиц, указанная первичная профсоюзная организация была зарегистрирована в июне 2019 года, в августе из ее названия убрали причастность членов к главному офису "Приватбанка".

Главой организации указан Максим Викторович Шевченко. Человек с таким же ФИО известен как работник "Приватбанка" с 2002 года, в последнее время занимался взысканием долгов.

Как сообщалось, трехлетний контракт с бывшим председателем "Приватбанка" Петером Крумханзлом завершился 23 января и наблюдательный совет решил его не продлевать.

Для поиска нового главы правления наблюдательный совет "Приватбанка" выбрал рекрутинговую компанию Egon Zehnder, которая должна самостоятельно подготовить список кандидатов.

Сейчас и.о. председателя правления "Приватбанка" является Анна Самарина, заместитель председателя правления по вопросам финансов.