Новини
Тестирование на благонадежность пройдут 9 тысяч сотрудников таможни, – Минфин

В Украине стартовало тестирование должностных лиц Гостаможслужбы по вопросам квалификации и благонадежности во всех регионах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"В процессе трансформации таможни много внимания уделяется ее диджитализации и техническому оснащению. Вместе с тем не менее важным является высокий уровень профессионализма и добропорядочности сотрудников Гостаможслужбы", - отметил заместитель министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук.

Отмечается, что каждый из сотрудников территориальных органов таможни в течение одного дня пройдет три теста:

  • на уровень знаний таможенного и антикоррупционного законодательства;
  • на общие способности (в частности, абстрактное, числовое, вербальное мышление)
  • тестирования на благонадежность.

В первый день, 20 апреля, протестируют около 900 таможенников. Наибольшее количество сотрудников пройдет тесты в Киевской и Одесской таможнях.

Всего пройти тестирование должны более 9 тыс. работников таможни.

Экспертную и организационную поддержку в реализации проекта оказывают Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, Посольство США и Представительство Международной организации по миграции в Украине.

Ранее, в Национальном антикоррупционном бюро заявили, что будут проводить полиграфконтроль таможенников в ходе их проверки на добропорядочность.

Джерело:  Минфин
митниця (843) Державна митна служба (507)
