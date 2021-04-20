Украина прошла пик заболеваемости третьей волны коронавируса, – Степанов

Украина прошла пик заболеваемости третьей волны COVID-19, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник.

"Мы можем констатировать, что прошел пик заболеваемости. За минувшую неделю почти на 13,5 тыс. меньше заболевших, чем на предыдущей недели. Такая же ситуация и по количеству госпитализаций – мы получили на 3,5 тыс. меньше госпитализированных", - сказал он.

Министр добавил, что при этом в "красном" уровне эпидопасности пребывают 12 регионов. Самая сложная ситуация в Киеве (загружено около 75% коек с кислородом), а также в Киевской (70%), Одесской (73%), Сумской (69,5%), Николаевской, Харьковской областях.

Напомним, на утро 20 апреля в Украине за сутки зафиксировали 8 940 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью. За все время пандемии в Украине заболело 1 961 956 человек, выздоровело – 1 499 752, летальных случаев зафиксировали 40 367. Также провели 8 996 039 тестов.