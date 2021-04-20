Николаевский морской порт сократил перевалку грузов на 24%

Николаевский морской порт в январе-марте 2021 года сократил перевалку грузов на 24% к аналогичному периоду 2020 года – до 5,932 млн тонн.

Согласно данным сайта ГП "Администрация морских портов Украины", за указанный период порт сократил перевалку экспортных грузов на 30,6% по сравнению с первым кварталом прошлого года - до 4,23 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 0,6%, до 1,43 млн тонн, а также сократил перевалку транзитных на 0,4% - до 75,9 тыс. тонн, каботажных на 8,9% - до 203,58 тыс. тонн, передает Интерфакс-Украина.

Перевалка наливных грузов в Николаевском морпорту за три месяца 2021 года сократилась на 8,7% - до 759,1 тыс. тонн, сухих сыпучих грузов - на 27,2% до 4,43 млн тонн, тарно-штучных - на 16,3%, до 742,77 тыс. тонн.

Как сообщалось, Николаевский морской порт в 2020 году сократил перевалку грузов на 9,86% по сравнению с 2019 годом – до 30,135 млн тонн.

Николаевский морпорт расположен на территории площадью 97,3 га и акваторией 224,5 га. Он соединен с Черным морем Буго-Днепровско-Лиманским каналом.

Порт располагает 15 причалами общей протяженностью 2962,2 м.