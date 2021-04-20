БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Россия ограничила полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря

Российская Федерация ввела с 20 по 24 апреля временные ограничения на полеты над частью оккупированного Крыма и Черного моря.

Об этом свидетельствуют данные международного извещения для пилотов (NOTAM), передает Интерфакс.

"Объявлен район временно опасным для полетов воздушных судов", – говорится в документе.

Согласно координатам, в зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над южной частью Крыма (от Севастополя до Феодосии), прилегающими к Южному берегу Крыма территориальными водами, а также над частью международных вод Черного моря.

Ранее Россия сообщила, что с 24 апреля по 31 октября приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.

Как следует из данных бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, опубликованного 14 апреля, это касается акватории вдоль Южного берега Крыма (от Севастополя до Гурзуфа), района у берегов Керченского полуострова (вблизи Опукского природного заповедника) и морском участке к западу от Крыма.

Напомним, в 2014 году Госавиаслужба Украины издала NOTAM о закрытии воздушного пространства над полуостровом Крым. Cогласно международным соглашениям и решению Совета ИКАО, Украина – единственное государство, которое имеет право управлять воздушным пространством в Симферопольском районе полетной информации.

Джерело:  Интерфакс
ожидается!!! Вскоре, навсегда закроют удмурта гробовой доской... ЗЫ... под "лебединое озеро"
20.04.2021 13:31 Відповісти
Сейчас самое время Украине закрыть часть черного моря, чтобы тренироваться поражать корабли "нептунами". Но зебилам, нептуны не нужны, поэтому они все деньги из переоснащения армии - списдили
20.04.2021 13:44 Відповісти
Вони їх почали писдити ще на рибальському катерами та гранатометами що своїх стріляли і зха що досі ніхто не відповів.
20.04.2021 15:53 Відповісти

