Трейдер Ахметова стал крупнейшим покупателем электроэнергии на рынке "на сутки вперед"

ООО "Д.Трейдинг" Рината Ахметова возглавило ТОП-10 компаний-покупателей электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) по итогам 2020 года.

Об этом свидетельствуют данные аудированной финотчетности госпредприятия "Оператор рынка" за 2020 год, передает Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, в 2020 году 58,18 млрд грн выручки от реализации электроэнергии на РСВ пришлось на 10 крупнейших контрагентов предприятия, которые получили 29,41 млрд грн общего чистого дохода.

При этом чистый доход "Д.Трейдинг" составил 12,01 млрд грн. Второе и третьей места в ТОП-10 разделили ООО "Юнайтед Энерджи" и НЭК "Укрэнерго" с показателями чистого дохода 4,94 млрд грн и 3,31 млрд грн соответственно.

Таким образом, на долю первой тройки крупнейших компаний по покупке электроэнергии на РСВ в 2020 году пришлось 20,26 млрд грн, или 69% общего чистого дохода ТОП-10.

По данным финотчетности ГП "Оператор рынка", ООО "Д.Трейдинг" также стало лидером по покупке электроэнергии на РСВ в 2019 году с чистым доходом 11,79 млрд грн, что составило 53% общего чистого дохода ТОП-10.

Согласно системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), конечным бенефициарным собственником (контролером) ООО "Д.Трейдинг" является Ринат Ахметов.

Как сообщалось, согласно финотчетности предприятия за 2020 год, ГП "Оператор рынка" получило 20 млн грн чистой прибыли, уплатив в бюджеты разного уровня 133,8 млн грн налогов и сборов.