Фонд гарантирования выставил на продажу активы ликвидируемых банков на 4,4 миллиарда
В течение недели с 19 по 23 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц запланировал продажу активов ликвидирующихся банков на общую сумму 4,35 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Из общей суммы на 4 млрд грн на продажу выставлена недвижимость, земельные участки и другие основные средства банков, на 254,7 млн грн – права требования по выданным банками кредитам. Кроме того, дебиторская задолженность перед банками будет торговаться за 76,6 млн грн, а ценные бумаги – за 5,3 млн грн.
В частности, на этой неделе на продажу выставят активы:
- АО "Родовид банк" – на 3,75 млрд грн;
- АО АКБ "Аркада" – 263,4 млн грн;
- ЧАО КБ "Премиум" – 238,2 млн грн;
- АО "ВТБ банк" – 77,7 млн грн;
- ЧАО "Банк Камбио" – 17,7 млн грн;
- АО "Банк Велес" – 5,3 млн грн;
- ЧАО "ЧБРР" – на 200 тыс. грн.
Напомним, с 12 по 16 апреля Фонд гарантирования вкладов физических лиц планировал продажу активов ликвидирующихся банков на 4,85 млрд грн.
Джерело: Фонд гарантирования вкладов физлиц
