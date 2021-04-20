Основной владелец "Астарты" сконцентрировал 40% акций холдинга

Глава и основной владелец агрохолдинга "Астарта" Виктор Иванчик 14-16 апреля докупил 0,43% акций компании на общую сумму 3,98 млн польских злотых (около $1,04 млн по текущему курсу).

Согласно сообщению компании на сайте Варшавской фондовой биржи (ВФБ), в результате последних сделок Иванчик нарастил свой пакет до 40% уставного капитала холдинга, передает Интерфакс-Украина.

В последний раз он покупал существенно меньшее число акций в начале октября прошлого года по цене вдвое дешевле. Так, 14-15 апреля принадлежащая Иванчику компания Albacon Ventures Ltd покупала акции по цене 37,04-37,52 польского злотого за штуку.

В итоге Иванчик увеличил свою долю в "Астарте" до 40%, что соответствует 10 млн акций.

По данным Варшавской фондовой бирже , актуальный курс акций компании по состоянию на 20 апреля составляет 35,5 злотого за акцию, снизившись с 16 апреля на 6,3%.

При этом курс акций агрохолдинга в 2020 году достиг своего максимума 8 февраля, когда составлял 47,6 злотого.

Иванчик, основатель и крупнейший акционер "Астарты", приобретал в октябре 2020 года через Albacon Ventures Limited акции холдинга по средней цене 17 злотых ($4,45 по текущему курсу) за акцию, увеличив свою долю до 39,57% с 39,54%.

Как сообщалось, "Астарта" в 2020 году увеличила чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а выручка сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

В гривневом эквиваленте чистая прибыль "Астарты" в 2020 году выросла в 7,5 раз – до 266,4 млн грн, а выручка снизилась совсем незначительно – до 12,98 млрд грн.

При этом "Астарта" планирует выплатить в 2021 году 12,5 млн евро дивидендов. В том числе 8,61 млн евро планируется выплатить из полученной в 2020 финансовом году (ФГ) прибыли, а еще 3,89 млн евро – из прибыли прошлых лет.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").