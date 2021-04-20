Россия вернет своих туристов на курорты Египта

Россия в ближайшее время объявит о возобновлении чартеров на курорты Египет.

Об этом заявил замглавы российского МИДа Михаил Богданов, передает РБК.

Он уточнил, что речь идет о полетах на египетские курорты – в Хургаду и Шарм-Эш-Шейх.

Богданов сообщил, что в ходе визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Египет удалось достичь предварительной договоренности по этому вопросу.

"Все идет по плану. Думаю, скоро объявят (о возобновлении рейсов, – ред.). Все практически предрешено. Есть предварительная договоренность, которая официально, думаю, будет доведена", – рассказал замглавы российского МИДа.

В свою очередь российский Интерфакс со ссылкой на источники сообщает, что РФ может возобновить полеты на курорты Египта после 10 мая.

"Изучаются решения по возобновлению авиасообщения одновременно с Хургадой и Шарм-Эль-Шейхом во второй декаде мая. Прорабатываются возможности выполнения чартерных рейсов, ведутся "пресейлы" с туроператорами", – сказал источник.

Другой источник в туристической отрасли подтвердил, что интерес к чартерным рейсам в Египет у российских туроператоров вырос на фоне ограничения авиасообщения с турецкими курортами.

Как сообщалось, ранее российские власти запретили полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

По оценке Ассоциации туроператоров РФ, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок.

Напомним, Россия запретила чартерные рейсы на египетские курорты Красного моря в ноябре 2015 года после взрыва в небе над Синайским полуостровом российского самолета, на котором туристы возвращались с отдыха в Шарм-эль-Шейхе в Петербург.

За прошедшие пять лет много раз появлялась информация о скором возобновлении рейсов, но каждый раз она оказывалась недостоверной.