Микитась заявил о мошеннических перепродажах помещений ЖК "Укрбуда"

Экс-президент Максим Микитась государственной строительной корпорации корпорации "Укрбуд" заявил о мошеннических перепродажах помещений в жилых комплексах корпорации.

Об этом Микитась сообщил в Facebook.

"Вниманию инвесторов "Укрбуда" и участников рынка недвижимости! Сегодня недвижимость от "Укрбуда" безопасно покупать только у КГС ("Киевгорстрой") и их структур. А также у "Строй Сити" на объектах, которые достраивает этот застройщик", - написал Микитась

Он добавил, что сейчас изучается информация, которая поступает из ЖК.

"К сожалению, многие сигналы от неравнодушных инвесторов и актива о злоупотреблениях подтверждаются. Тысячи метров. Двойные перепродажи, липовые документы, серые схемы продаж задними числами, сокрытие документации по техническим помещениям. Будем помогать инвесторам и подавать в суды и другие органы", - подчеркнул Микитась.

Он добавил, что помещения переоформляются задними числами за 2017-2019 годы с "Укрбуд Девелопмента" и продаются через компанию "Арагон" и ряд других

"Особое внимание по нежилым помещениям на "Подол граде", "Кристалл Хаусе" и "Солнечной Ривьере". Все эпизоды будут приобщены к уголовному делу по глобальному воровству средств и активов "Укрбуда", - отметил Микитась.