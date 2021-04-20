Производство яиц упало с начала года на 14%, – Госстат

Реализация в Украине мяса на убой (в живом весе) в январе-марте 2021 года снизилась на 6,2% по сравнению с январем-мартом 2020 года - до 799,6 тыс. тонн, производство молока - на 4,9%, до 1,75 млн тонн, яиц - на 13,7%, до 3,24 млрд штук.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

По данным ведомства, по состоянию на 1 апреля поголовье домашней птицы в Украине сократилось по сравнению с 1 апреля 2020 года на 4,9% - до 190,7 млн голов, крупного рогатого скота (КРС) на 6,4% - до 3,13 млн голов (в том числе поголовье коров сократилось на 5,7% - до 1,67 млн голов), овец и коз сократилось на 5,2% - до 1,32 млн голов, а поголовье свиней возросло на 3,7% - до 5,99 млн голов.

Согласно данным Госстата, реализация сельскохозяйственными предприятиями домашней птицы на убой в первом квартале текущего года не изменилась по сравнению с первым кварталом 2020 года и составила 158 млн голов, реализация свиней возросла на 7,0% - до 1,21 млн голов, КРС сократилась на 19,3% - до 76,5 тыс. голов, овец сократилась на 29,1% - до 11,1 тыс. голов. Сельхозпредприятия за аналогичный период реализовали на 21,3% меньше яиц - 1,86 млрд штук.

Госстат уточнил, что производство яиц в январе-марте 2021 года существенно снизилось по сравнению с январем-мартом 2020 года в Ивано-Франковской области - до 60,3 млн штук (-49,5%), Николаевской - до 30,8 млн штук (-47,1%) и Харьковской - до 100,2 млн штук (-40,3%), но значительно возросло в Черкасской области - до 193,6 млн штук (+29%).

По данным ведомства, производство молока за первый квартал 2021 года больше всего снизилось в Ривненской области - до 59,4 тыс. тонн (-14,7%), Одесской - до 45,1 тыс. тонн (-11,7%), Николаевской - 43,3 тыс. тонн (-11,4%), но выросло в Тернопольской - до 75,2 тыс. тонн (+6,8%) и Хмельницкой областях - до 131,1 тыс. тонн (+3,9%).

Как сообщалось, Минэкономики в прогнозах на 2021 год ожидает роста производства свинины в Украине на 3,1%, мяса птицы - на 0,1%, тогда как производство говядины снизится на 6%, молока и молочных продуктов - на 4,2%, яиц - на 4,3%, вылов рыбы - на 2,3%.

Производство мяса птицы в Украине в 2021 году составит 1,43 млн тонн, свинины - 740 тыс. тонн, говядины - 294 тыс. тонн, молока и молочных продуктов - 9,1 млн тонн, из которых 2,79 млн тонн будет произведено предприятиями, а остальное - домохозяйствами населения.