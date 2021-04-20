Нацбанк исключил из реестра три финучреждения

Национальный банк Украины исключил из Государственного реестра финансовых учреждений ОДО "СК "Аста-Страхование" (ЕГРПОУ 38482401), ООО "ФК "Инвест-Сервис" (ЕГРПОУ 41738672) и ООО "ФК "Ритейл Кэпитал" (ЕГРПОУ 37393405) на основании представленных ими заявлений.

Такие решения Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял на заседании 16 апреля, передает пресс-служба регулятора.

ОДО "СК "Аста-Страхование" имело 9 лицензий на добровольные виды страхования. Все лицензии страховщика были аннулированы, так как компания подавала заявление о проведении реорганизации путем присоединения к ПАО "СО "Авеста Страхование". Объем страховых премий ОДО "СК "Аста-Страхование" за 2020 год составил 30,4 млн грн, а стоимость активов – 77,9 млн грн по состоянию на 31 декабря 2020 года. Доля компании на рынке по страховым премиям составила 0,1% от общего объема.

В НБУ отмечают, что эта компания занималась преимущественно страхованием медицинских расходов и медицинским страхованием (непрерывное страхование здоровья). Доля премий от этих видов страхования составляла 69,6% от валовых страховых премий в 2020 году. Компания сообщила, что не имеет действующих договоров страхования/перестрахования и невыполненных/просроченных обязательств по состоянию на 18 марта 2021 года. Все имущество, права и обязанности (обязательства) по договорам в полном объеме переходят к ОАО "СО "Авеста Страхование" в связи с реорганизацией.

ООО "ФК "Инвест-Сервис" имело четыре лицензии – на оказание услуг по финансовому лизингу, на оказание услуг по факторингу, на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, а также на предоставление гарантий. Лицензия на предоставление гарантий была аннулирована 27 ноября 2020 года. Остальные лицензий (на оказание услуг по факторингу, предоставления услуг по финансовому лизингу, предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита) были аннулированы по заявлению компании. Активы компании составили 695,6 млн грн, или 0,4% от общего объема рынка финкомпаний состоянию на 1 января 2021 года.

ООО "ФК "Ритейл Кэпитал" имело две лицензии – на оказание услуг по финансовому лизингу и на оказание услуг по факторингу. Лицензия на предоставление услуг по финансовому лизингу была аннулирована 4 января 2018 года, а лицензия на факторинг – 12 февраля 2021 года. Активы компании составили 131,8 млн грн, или 0,07% от общего объема рынка финкомпаний на 1 октября 2020 года. Компания не подала отчетность в Национальный банк за четвертый квартал 2020 года.

Кроме этого, Национальный банк отозвал у двух финучреждений лицензии на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг (кроме профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг) на основании поданных ими заявлений. Так, были отозваны лицензии на предоставление гарантий у ООО "ФК "Интернешинал Финанс" и ООО "ФК "Юниверсал Компани" .

"Эти финансовые компании продолжают свою деятельность и имеют действующие лицензии на другие виды деятельности. У них были отозваны лицензии исключительно на предоставление гарантий", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Национальный банк напомнил всем финансовым компаниям-гарантам о необходимости выполнения обязательных нормативов. Две трети финансовых компаний-гарантов из 354 лицензиатов не соблюдают требований нормативов и имеют хотя бы один невыполненный норматив.

После отзыва лицензий финансовое учреждение лишается права осуществлять деятельность по видам отозванных лицензий. Отзыв лицензии не лишает финансовое учреждение от выполнения своих обязательств по договорам о предоставлении финансовых услуг.