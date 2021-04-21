БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 207 0

Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей. ФОТО

Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей. ФОТО

Японский автоконцерн Toyota Motor объявил о новой стратегии - компания займется производством электрокаров и к 2025 году выпустит линейку из 15 электрических авто.

Об этом сообщает издание The Verge, передает AIN.

Первый электрокар могут представить уже к концу 2021 года.

Совместно с Subaru компания показала концептуальный вариант внедорожника bZ4X на автосалоне Auto Shanghai 2021. Точные характеристики в компании не раскрыли, однако уточнили, что производство наладят в Китае и Японии. Автомобиль построят на новой платформе e-TNGA. Toyota bZ4X появится в продаже к середине 2022 года.

В общей сложности Toyota выпустит 70 новых автомобилей к 2025 году, в том числе гибридные модели и электромобили на топливных ячейках. Выпустив линейку из 15 электрокаров в компании надеются укрепить позиции на рынках Китая, Северной Америки и Европы, поскольку подобные авто становятся востребованней с каждым годом.

Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 01
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 02
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 03
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 04
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 05
Toyota к 2025 году представит 15 электромобилей 06

Автор: 

Джерело:  AIN
Toyota (140) електромобіль (737)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 