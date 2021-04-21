"Укргаздобыча" купила лицензию на месторождение газа за 120 миллионов

АО "Укргаздобыча" выиграло аукцион на пользование недрами Юлиевского газоконденсатного месторождения (Золочевский блок, Харьковская обл.) предложив за него 120,67 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные площадки prozorro.sale, передает Интерфакс-Украина.

В торгах также приняло участие ООО "Аукционно-консалтинговый центр" (Полтава), которое не стало поднимать цену выше стартовой 58,74 млн грн.

По данным Государственной службы геологии и недр, специальное разрешение на месторождение будет выдано сроком на 20 лет. Запасы природного газа на конец 2020 года по категории С1 оценивались в 365 млн куб. м, С2 – 763 млн куб. м, конденсата – 146 тыс. тонн по С1 и 105 тыс. тонн – по С2.

На соседнем объекте от Золочевского блока расположена принадлежащая "Укргаздобыче" установка комплексной подготовки газа и конденсата.

В то же время также запланированные на 21 апреля аукционы по Щербаковско-Шкурупеевской (Полтавская обл.), Восточно-Космацкой (Ивано-Франковская обл.) и Лючковско-Березовской площадям (Ивано-Франковская обл.) не состоялись.

"Укргаздобыча", входящее в дивизион "Нафтогаз Разведка и Добыча", в 2020 года сократило добычу товарного газа на 1,2% (на 0,17 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом – до 13,45 млрд куб. м, а валовая добыча компании составила 14,23 млрд куб. м.

"Укргаздобыча", 100% акций которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", является крупнейшей газодобывающей компанией страны, обеспечивающей 70-75% общей добычи газа в стране.