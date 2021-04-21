Аграрии смогут получить субсидию до 100 тысяч на развитие небольших ферм

Аграрии смогут получить субсидию в сумме 5 тыс. грн на гектар для развития небольших семейных ферм.

В то же время общая сумма не будет превышать 100 тыс. грн на одно хозяйство, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Правительство усовершенствовало процесс предоставления государственной финансовой поддержки для развития фермерских хозяйств. В частности, мы увеличиваем размер государственной субсидии новообразованным фермерским хозяйствам на единицу обрабатываемых угодий", – написал он в своем Telegram-канале.

По словам премьера, это решение направлено на обеспечение равных условий на рынке относительно привлечения дешевых ресурсов для развития и становления фермерских хозяйств.

Напомним, 15 апреля Минэкономики распределило 86 миллионов компенсации аграриям за проценты по кредитам.