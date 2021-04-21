Четыре компании пополнили небанковский рынок, – Нацбанк

Национальный банк Украины внес две новые компании в государственный реестр финансовых учреждений и еще две – в реестр лиц, не являющимися финансовыми учреждениями, но имеющих право предоставлять отдельные финансовые услуги.

Соответствующее решение принял Комитет по вопросам наблюдения и регулирования деятельности рынков небанковских финуслуг, сообщает пресс-служба регулятора.

Реестр финучреждений пополнили ООО "Олимп-инвест" и ООО "Фактор меджик". В то же время ООО "Лизинговая компания "Энира" и ООО "Сити лизинг" попали в реестр не финансовых учреждений, которые могут оказывать финуслуги.

Также Нацбанк выдал "Олимп инвесту" три лицензии – на предоставление услуг по финансовому лизингу, факторингу и на предоставление средств в заем, в частности на условиях финансового кредита.

"Фактор меджик" получил четыре лицензии – на услуги по финансовому лизингу, факторингу, на предоставление гарантий и на предоставление средств в заем, в частности на условиях финансового кредита.

"Сити лизинг" получило лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу, а "Энира" еще не обращалась в Нацбанк за получением лицензий.