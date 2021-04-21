БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" получил 11,8 миллиарда убытка вместо плановой прибыли, – Минэкономики

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозирует получение убытка в размере 11,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует проект финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который был направлен на согласование в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, свидетельствуют материалы к заседанию Кабмина в среду, 21 апреля.

При этом Минэкономики отмечает, что законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено поступление дивидендов от предприятий с госдолей в сумме 24,4 млрд грн.

"Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд грн", – отмечается в материалах Кабмина.

В то же время Минэкономики ожидает, что без дивидендов от "Нафтогаза", поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн, преимущественно за счет перечисления в бюджет 80% прибыли "Приватбанка" за прошлый год.

Вместе с тем, проект постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет был снят с рассмотрения правительства по предложению главы Минэкономики Игоря Петрашко.

Ранее СМИ сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. Однако в самом "Нафтогазе" называли обнародованные данные некорректными.

Как сообщалось,в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе рассмотрения документа обращал внимание, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал консолидированный убыток.

Автор: 

Кабмін (7957) Нафтогаз (3358) збитки (1167) Міністерство розвитку економіки торгівлі та сільського господарства (192)
Топ коментарі
+25
а при Порохе "Нафтогаз" был прибыльным и регулярно платил дивиденды в бюджет..
просто Каломойский, Ермак, Шефир украли 11 млрд грн.. будьте вы прокляты!
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
+16
а шо такое ? себестоимость добычи укр газа 92коп, народ ипут ценой 8грн, и 11,8 миллиарда убытка ?
показати весь коментар
21.04.2021 15:20 Відповісти
+12
Укрзализныця, Укрэнерго, Энергоатом, Нафтогаз...
Какие еще госкомпании загоните в убыток, зелень?
Не забудьте поставить "+" на вопросик о доверии Зе, утырки!
показати весь коментар
21.04.2021 15:54 Відповісти
а при Порохе "Нафтогаз" был прибыльным и регулярно платил дивиденды в бюджет..
просто Каломойский, Ермак, Шефир украли 11 млрд грн.. будьте вы прокляты!
показати весь коментар
21.04.2021 15:15 Відповісти
73% вам не поверят. Они твердо знают что все украл Порох.
показати весь коментар
21.04.2021 19:05 Відповісти
а шо такое ? себестоимость добычи укр газа 92коп, народ ипут ценой 8грн, и 11,8 миллиарда убытка ?
показати весь коментар
21.04.2021 15:20 Відповісти
Які 92коп? Купюри прямо з свердловини лізуть. Дірку у землі зробили палицею і звідти фонтан.
А бариги все розікрали.
показати весь коментар
21.04.2021 15:37 Відповісти
дырок в земле наделали давно, вопрос в другом, есть именные скважины, подарочные, есть те которые переходят по наследству и народ к этим дыркам не имеет никакого отношения, спросите вы у любого сосуна из этих дырок - сколько нафтогаз добыл в этом месяце? в прошлом месяце? за прошлый год? вам ник то ничего не скажет, по одной причине, все дырки распределены между семьями, в каждой семье своя армия полиция и т.д. счетчики они не ставят, они им не интересны. если вы в чем то не уверены из написанного можете сам проверить, например попробовать подойти к одной из дырок, вас максимум пристрелят минимум покалечат, у самого был горький опыт в голодных 2000 годах пытались договорится за покупку газалина, дальше продолжать не буду.
показати весь коментар
22.04.2021 10:30 Відповісти
Нафтогаз добывает 15 из 20 млрд кубов. 5 добывают частные компании. Которые плятят ренту и налоги.
показати весь коментар
22.04.2021 12:57 Відповісти
около 2грн себестоимость, остальное так и есть
показати весь коментар
22.04.2021 00:19 Відповісти
))) Взагалі безкоштовно. Сам буриться, сам транспортується, сам очищується )) шось боти пішли тупеньки
показати весь коментар
22.04.2021 14:18 Відповісти
"Нафтогаз" получил 11,8 миллиарда убытка вместо плановой прибыли, – Минэкономики - Цензор.НЕТ 6065
показати весь коментар
21.04.2021 15:32 Відповісти
А руководству похрен, свои многомиллионные премии они получают независимо от прибыли компании.
показати весь коментар
21.04.2021 15:34 Відповісти
Маніпуляція, щоб не платити дивіденди? Не нажруться...
показати весь коментар
21.04.2021 15:43 Відповісти
Чому після революції достоїнства суспільство не вимагало створення інститутів контролю влади та законів підсилюючих її відповідальність, в тому числі майнову?
Вірили "хорошим", вони призначали "своїх", ті крали як "голодні".
показати весь коментар
21.04.2021 15:44 Відповісти
У нас, этих "контрольных институтов" уже некуда садить, а "законов" придумали столько, шо бумаги не хватает шоб напечать? И шо? Будем дальше создавать контролеров на контролеров и законы переписывать?
показати весь коментар
21.04.2021 18:04 Відповісти
Тому що 73% повірять телевізору, а не громадським організаціям, а телевізор проти контроля "рибних місць".
показати весь коментар
21.04.2021 22:41 Відповісти
Укрзализныця, Укрэнерго, Энергоатом, Нафтогаз...
Какие еще госкомпании загоните в убыток, зелень?
Не забудьте поставить "+" на вопросик о доверии Зе, утырки!
показати весь коментар
21.04.2021 15:54 Відповісти
Всі. На замовлення *****. Це має підтвердити тезу ***** що Україна "нєсостоявшаяся страна".
показати весь коментар
21.04.2021 21:29 Відповісти
Вот, если ту, с картинки вверху, харю, вместе с сотоварищами по "распилу", да блестной за ноздри и яйца в тиски!!! Уверен, эта профанация-ситуация с, якобы убытками, была бы невозможной, даже теоретически!
показати весь коментар
21.04.2021 15:54 Відповісти
надо бы проверить СБУ сколько новой недвижемости появилось у него и его мамы в штатах и т. д. хотя уже биткоины есть бл..
показати весь коментар
21.04.2021 17:15 Відповісти
Просто думки - складається враження що будь яка діяльність в нашій державі в збиток
показати весь коментар
21.04.2021 17:27 Відповісти
Премию Кобелеву не забудьте! А то, когда иноземцы суды с газпромом выиграли, то себе миллионы в карманы набил. А когда компанию в убытки вгоняет, то...
показати весь коментар
21.04.2021 17:29 Відповісти
То, что при Порошенко не загоняли - ничего? Может надо посмореть на власть, которая управляет теми же госкомпаниями и говорит что делать.
показати весь коментар
21.04.2021 21:50 Відповісти
Это неприкрытый САБОТАЖ! За кой хрен ты, Коболев, получаешь бешенные бабки? Гнать в три шеи таких бездарей!
показати весь коментар
21.04.2021 17:58 Відповісти
Он и при Порохе получал ...но прибыль была.врожде как и не бездарем был..а как зелень пришла до власти так все сразу бездарями стали?А может это вы привели бездарей к власти?
показати весь коментар
22.04.2021 08:41 Відповісти
Самое смешное- Зеленскому, его непосредственные руководители все равно укажут - заключить контракт с Коболевым и всей прочей шелупонью из Нафтогаза. Как и в Укрзализныце- чем больше ярдов убытков- тем больше ярдов в карманах ".зеленого наб совета.
показати весь коментар
21.04.2021 18:07 Відповісти
Нафтогаз украл Гройсман с Порошенко ещё 6.3.19 года - Гройсман подписал постановление №226, что Нафтогаз считать «приватною установою» с уставным фондом 19 млрд. Народ - мы действительно быдло. С нами делают все что хотят, как с рабами
показати весь коментар
21.04.2021 23:10 Відповісти
Да, да. И земля плоская и стоит на трех китах, и злой Гроссман, в форме одноглазого пирата выносит золотишко Нафтогаза из под носу Зеленского. И главное, гад, когда в 2019-рулил правительством, прикидывался честным, Нафто6азу прибыль заработал в 50 ярдов. А теперь мстит Зе, разкрадая все подряд!
показати весь коментар
21.04.2021 23:28 Відповісти
Был Порох, Гройсман и Коболев...И доходы Нафтогаза были миллиардными, и тарифы были ниже, и суды с Газпромом выигрывали и налоги платились ... А теперь имеем Зелю, Шмыгу и Коболева. И почему то все уверены , что именно Коболев виновен, а не "чэсный мальчик" Вова с дядей Беней...
показати весь коментар
21.04.2021 18:10 Відповісти
Тарифи не були нижчими (не завжди)... Але сплатоспроможність була вище...
показати весь коментар
21.04.2021 22:17 Відповісти
Виноватый Коболев ???

Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн

49 миллионов баксов за день! 17 июня 2020 "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты".... - написал Куюн.
показати весь коментар
21.04.2021 18:16 Відповісти
Опять. Я путаешь цену спота с фьючерсы
в июня 2020 была цена на нефть 40 баксов, только это цена была августовского фьючерсы, а в июня были поставки нефти по апрельскому фьючерсы и цены были там от 15 до 20 дол
Сегодня на бирже цена нефти 66 дол, это цена на июнь а не на апрель
показати весь коментар
22.04.2021 09:02 Відповісти
А правление во главе с маминым сынком Коболевым стабильно получает ох..енные зарплаты с премиями. Их там всех давно надо было посадить, а им премии.
показати весь коментар
21.04.2021 19:02 Відповісти
Мама кобли нуждается в новых миллионах,юные хлопчики по вызову в штатах дорогие.
показати весь коментар
21.04.2021 19:07 Відповісти
Премия была не за прибыль. а за выиграные у газпрома деньги. А понимаю люмпен недоволен, но если по этой логике - то за предидущение года надо по 1% и за прибыль так же дать премию, чего не было.
показати весь коментар
21.04.2021 21:51 Відповісти
Ох и твари! Какие убытки? Сидят на купи/продай и имеют убытки? Да их сажать надо в одну большую камеру! Желательно, газовую! Ох Гитлер в чем то прав был...
показати весь коментар
21.04.2021 21:25 Відповісти
вот и у нас вырос свой рыжый чубайс.
это финдиверсия.
показати весь коментар
21.04.2021 22:18 Відповісти
Так це виходить, що Зеленський гроші відвіз в Оман. 2 рази возив. Сам Аваков охороняв.
показати весь коментар
21.04.2021 22:21 Відповісти
Премию в студию!
показати весь коментар
21.04.2021 22:33 Відповісти
Спасибо 73% дэбилам которые голосовали за Коломойского,точнее за его зиц-председателя Зеленского. Можете представить в какую жепу вгонит эта команда аферистов Украину через 3 года если уже за 2 года им удался такой успех в разворовывании страны? И при этом более 20% дэбилов хотят снова голосовать за зиц-председателя Зеленского!!!!
показати весь коментар
22.04.2021 00:30 Відповісти
Хватит гавкать на рыжего кобеля он ни причем . Кто из нас не грешен, и не согласится на его зарплату. Эта Система нас сжирает, которая живет за счет нашей тупости,трусости
и жлобства. Используя эти неотьемлемые качества себе на пользу. Вся лишь разница что кобель и компания в этой системе,а остальные являются ее капиталом и подножным кормом
Что делать? Жить по Конституции ст143.142.5.13 и еднатись навколо своего публичного майна громад. Система не закона она против конституции.
показати весь коментар
22.04.2021 06:17 Відповісти
Это "лучший менеджмент" с МИЛЛИАРДНЫМИ выплатами СЕБЕ? От висельник воруют,как не в себя. Как при ТАКИХ ценах на газ можно получать убыток? Только "эффективные менеджеры" и ИНОСТРАННЫЙ НАБСОВЕТ могут дать "такие прекрасные результаты". Приведите отчёт куда же деньги пошли( затратная часть),сколько долгов списали,КОМУ,сколько газа продали,на какую сумму. Все интересно. И приват,пока ЕДИНСТВЕННЫЙ,приносящий дивиденды( вот "уровень" хозяйствования Шмугулей) хотят...продать. Ну правильно,затем надо будет убирать ЛЮБЫЕ обязательства,"денех то нет,зачем ложки,терпящим Шмугулей и их "хозяйствование" социалку? Им ещё поднять тарифы( по примеру субсахарной Африки где САМЫЕ ВЫСОКИЕ в МИРЕ цены на э/э,),добавить налоги,которые украдутся, давить лоховское племя надо,оно же терпит что его ИЗДЕВАТЕЛЬСКИ грабят( ну типа золотая жила и продажа золота УБЫТОЧНА...ха.ха.ха..ха)
показати весь коментар
22.04.2021 08:33 Відповісти
Що, треба знову тарифи збільшити в три рази, як при Порошенко, щоб був знову прибутковий?
показати весь коментар
22.04.2021 09:36 Відповісти
А что с тарифами, их снизили?
показати весь коментар
22.04.2021 10:44 Відповісти
А "барИга" так воровал, что и Нафтогаз и "ЦентрЭнерго" были с миллиардными прибылями! И на Армию хватало, и на развитие ракетной программы! Но 73% решили, что надо верить каналам бабушки Бени! Хавай-ТЕ!
показати весь коментар
22.04.2021 13:35 Відповісти
Крадуть всі, починаючи від районих газконтор...
показати весь коментар
22.04.2021 14:04 Відповісти
Так если убытки в Нафтогазе при ценах выше Дюссельдорфских, пусть Кобель вернет премию и возместит убытки со своими олигархами, а бубочка тут не причем, пусть на второй срок идет и дальше работает, только уже не Президентом.
показати весь коментар
22.04.2021 15:29 Відповісти
Это же , как надо управлять страной, что бы продавая газ в том числе украинской добычи по цене на 100 выше Дюссельдорфской получать убытки, а за это премия, еще полагается вместо тюрьмы.На Путина не надо, он может спокойно ждать, пока страна сама развалится от коррупции, все было украдено до Нас, как говорит Зеленая саранча.Полная распродажа и сдача страны, скоро откроют рынок Земли и за коррупционные долги все заберут даже территорию без единого выстрела. Ни денег не Земли, не то что вакцин, оружия, газа не будет,-хлеба не будет или будет но дороже, чем в Германнии и то с ГМО, что бы территорию освободить. Большевики-Сталинцы, Ленинцы, Троцкисты тоже не убивали украинцев, как немцы во второй мировой войне из пулеметов,с целью завладения Землей а делали это экономически,-перекрыли дороги и забрали посевной материал, а потом сказали, что засуха была и поэтому неурожай и не какого голодомора не было, так и нынешняя власть повально разворовывает страну и говорит, что страна у нас бідна і коштів не вистачає а ні на вакцину, а ні на зброю, взагалі ні на що, тільки на пліцію і на свій бізнес.
показати весь коментар
22.04.2021 17:47 Відповісти

