"Нафтогаз" получил 11,8 миллиарда убытка вместо плановой прибыли, – Минэкономики

НАК "Нафтогаз Украины" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозирует получение убытка в размере 11,8 млрд грн.

Об этом свидетельствует проект финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который был направлен на согласование в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, свидетельствуют материалы к заседанию Кабмина в среду, 21 апреля.

При этом Минэкономики отмечает, что законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено поступление дивидендов от предприятий с госдолей в сумме 24,4 млрд грн.

"Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд грн", – отмечается в материалах Кабмина.

В то же время Минэкономики ожидает, что без дивидендов от "Нафтогаза", поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн, преимущественно за счет перечисления в бюджет 80% прибыли "Приватбанка" за прошлый год.

Вместе с тем, проект постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет был снят с рассмотрения правительства по предложению главы Минэкономики Игоря Петрашко.

Ранее СМИ сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. Однако в самом "Нафтогазе" называли обнародованные данные некорректными.

Как сообщалось,в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.

В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе рассмотрения документа обращал внимание, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал консолидированный убыток.