"Нафтогаз" получил 11,8 миллиарда убытка вместо плановой прибыли, – Минэкономики
НАК "Нафтогаз Украины" по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год прогнозирует получение убытка в размере 11,8 млрд грн.
Об этом свидетельствует проект финплана "Нафтогаза" на 2021 год, который был направлен на согласование в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, свидетельствуют материалы к заседанию Кабмина в среду, 21 апреля.
При этом Минэкономики отмечает, что законом "О госбюджете на 2021 год" предусмотрено поступление дивидендов от предприятий с госдолей в сумме 24,4 млрд грн.
"Указанная сумма рассчитывалась с учетом, в том числе, плановой прибыли НАК "Нафтогаз Украины" в размере 11,5 млрд грн", – отмечается в материалах Кабмина.
В то же время Минэкономики ожидает, что без дивидендов от "Нафтогаза", поступления госбюджета от уплаты дивидендов ожидаются на уровне 22,3 млрд грн, преимущественно за счет перечисления в бюджет 80% прибыли "Приватбанка" за прошлый год.
Вместе с тем, проект постановления об установлении норматива части прибыли госкомпаний для перечисления в госбюджет был снят с рассмотрения правительства по предложению главы Минэкономики Игоря Петрашко.
Ранее СМИ сообщали, что НАК "Нафтогаз Украины" как отдельное юридическое лицо в 2020 году получил чистый убыток 17,33 млрд грн против 50,66 млрд грн чистой прибыли в 2019 году. Однако в самом "Нафтогазе" называли обнародованные данные некорректными.
Как сообщалось,в декабре 2020 года Кабмин утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год, предусматривающий получение чистой прибыли в размере 11,49 млрд грн, а также увеличение фонда оплаты труда больше чем в 2 раза.
В свою очередь министр финансов Сергей Марченко в ходе рассмотрения документа обращал внимание, предусмотренная финпланом прибыль компании не согласовывается с тем, что по итогам трех кварталов "Нафтогаз" декларировал консолидированный убыток.
просто Каломойский, Ермак, Шефир украли 11 млрд грн.. будьте вы прокляты!
А бариги все розікрали.
Вірили "хорошим", вони призначали "своїх", ті крали як "голодні".
Какие еще госкомпании загоните в убыток, зелень?
Не забудьте поставить "+" на вопросик о доверии Зе, утырки!
Коломойский обворовывает государственные "Укрнафту" и "Центрэнерго", - Куюн
49 миллионов баксов за день! 17 июня 2020 "Укрнафта" продала 260 тыс. т нефти по цене $18/барр. Это притом, что в мире уже давно $40. На таком объеме (двухмесячная добыча) компания потеряла 1,3 млрд грн. А кто приобрел? Игорь Коломойский - единоличный покупатель. Хотя, по большому счету, он и продавец, так как контролирует "Укрнафту" с 2003 года. Кто проиграл? Государство в лице НАК "Нафтогаз Украины", владелец 50% акций "Укрнафты".... - написал Куюн.
в июня 2020 была цена на нефть 40 баксов, только это цена была августовского фьючерсы, а в июня были поставки нефти по апрельскому фьючерсы и цены были там от 15 до 20 дол
Сегодня на бирже цена нефти 66 дол, это цена на июнь а не на апрель
это финдиверсия.
и жлобства. Используя эти неотьемлемые качества себе на пользу. Вся лишь разница что кобель и компания в этой системе,а остальные являются ее капиталом и подножным кормом
Что делать? Жить по Конституции ст143.142.5.13 и еднатись навколо своего публичного майна громад. Система не закона она против конституции.