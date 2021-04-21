СБУ обнаружила кражу газа через "Донецкоблгаз" на 650 миллионов

Служба безопасности Украины, под процессуальным руководством Офиса генпрокурора, разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через мощности ПАО "Донецкоблгаз".

По предварительным данным, сумма убытков может составлять до 650 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.

"Голубое топливо", которое принадлежало оператору газотранспортной системы Украины, разворовывалось через искусственное создание производственно-технологических расходов. Продукцию также могли поставлять на временно оккупированную территорию Донецкой области", – говорится в сообщении.

Во время обысков изъяты документы по количеству поставленного природного газа оператором газотранспортной системы Украины; программный комплекс учета газа в "Донецкоблгазе", где осуществлялось несанкционированное вмешательство.

Продолжается досудебное следствие по ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 292, ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Нацкомиссия лишила лицензии "Донецкоблгаз"

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ аннулировала лицензию на распределение газа ПАО "Донецкоблгаз" за злоупотребления при поставке газа с 1 августа. До этого времени власти и "Нафтогаз Украины" должны определить, кому будут переданы газопроводы, находящиеся в управлении компании.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции в отношении двух компаний из Гонконга (Китай), которые являются владельцами 49,9% "Донецкоблгаза". Их связывают с беглым бизнесменом Сергеем Курченко, который с 2014 года скрывается в России.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.

38% акций "Донецкоблгаза" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко.