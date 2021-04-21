На розничном рынке моторного топлива снизилась конкуренция, – А-95

На розничном рынке нефтепродуктов растет доля АЗС с признаками торговли фальсификатом или нарушениями кассовой дисциплины. Это вредит потребителям, автомобилям, окружающей среде, приводит к увеличению потерь государственного бюджета и искажению конкуренции.

Об этом Enkorr сообщили эксперты Консалтинговой группы "А-95" по результатам исследования розничного рынка в 2020-2021 году.

Отмечается, что в Украине функционирует около 7 650 АЗС, которые в ходе исследования были распределены на пять ценовых сегментов.

"Такой конкуренции на топливном рынке нет больше ни в одной стране Европы. Об этом говорит не только разнообразие форматов АЗС и их высокая концентрация, но и диапазон цен, который достигает почти 25%. В Европе это максимум 5%, и такая украинская аномалия указывает на проблему, ведь закупочная стоимость горючего у всех почти одинаковая", – объясняет директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

Эксперты исследовали структуру цен во всех сегментах рынка, учитывая закупочную стоимость топлива, налоги (акциз и НДС), эксплуатационные расходы и типовые дисконты.

В результате расчетов было определено, что в сетях высшего и среднего ценового сегментов наценка составила 2,5-3,0 грн/л (здесь и далее без НДС). В свою очередь 56% украинских АЗС, которые торговали в нижнем ценовом диапазоне, в течение второго полугодия 2020 года и I квартала 2021-го получали прибыль исключительно от продажи дизельного топлива в размере 0,5-0,6 грн/л, тогда как реализация сжиженного газа и бензина была убыточной.

"Перед нами встал вопрос: за счет чего продавцы дешевого топлива продолжают расширение своего бизнеса, арендуя и покупая новые АЗС, газонаполнительные станции, нефтебазы, спонсируя футбольные клубы и политические проекты? Ведь деятельность этих сетей убыточна или по крайней мере бесприбыльная. Поэтому мы обратили внимание на источники снабжения и качество топлива, а также провели доступные любому потребителю исследования кассовой дисциплины на этих АЗС и нашли объяснение этому феномену", – говорит Сергей Куюн.

Кроме того, контрольные закупки топлива обнаружили ощутимые отклонения от нормативов по таким ключевым показателям, как содержание серы, бензола, ароматических углеводородов. В пробах бензина с "БРСМ" и SunOil был обнаружен моно-метил-анелин, или ММА – токсичное октаноповышающее вещество, запрещенное для использования в топливах не только в Украине, но и в Европе и США. Это является свидетельством кустарного происхождения топлива, которое намного дешевле легального за счет неуплаты акциза.

Эксперты также провели исследование кассовых чеков. Онлайн-сервис Государственной налоговой службы Украины по проверке подлинности чеков не идентифицировал чеки со станции Мotto. Чеки с АЗК "БРСМ-Нафта" не отражали проведенную операцию покупки за наличные.

"Мы получили доказательства продажи фальсификата и нарушения кассовой дисциплины, не выезжая за пределы Киева. Это говорит о масштабах проблем на топливном рынке, которые никто не решает и поэтому они будут только разрастаться. У легального бизнеса вскоре не останется выбора, работа без ухода в "тень" станет невозможной", – заявил Сергей Куюн.

Консалтинговая группа "А-95" прогнозирует, что из-за нелегального производства нефтепродуктов на мини-НПЗ и нефтебазах, а также из-за нарушений кассовой дисциплины на АЗС государственный бюджет Украины в 2021 году недополучит более 22 млрд грн акциза и НДС, или на 21% больше, чем в 2020 году.

Как сообщал enkorr, в Украине с разной интенсивностью работают более 30 объектов малой нефтепереработки, выпустивших в 2020 году около 470 тыс. т разнообразной нефтехимической продукции, не облагающейся акцизным налогом.

На самом деле это низкокачественные моторные топлива стандартов Евро-2 и Евро-3, которые идут в розничную сеть. Сумма неуплаченного акциза за 2020 г. оценивается в 3,8 млрд грн.

В начале года стало известно о мощном канале поставок в Украину безакцизных компонентов для производства моторных топлив на основе МТБЭ и метанола под видом растворителей (код 3814009090).

В январе-марте 2021 года крупнейшими получателями этой продукции стали розничные сети или мини-НПЗ: группа "БРСМ-Нафта" (7,2 тыс. т) и харьковская компания "Пром Хим" (6,8 тыс. т), отправляющая часть ввозимых растворителей на мини-НПЗ в Мерефе (Харьковская область), где закупает топливо сеть Motto.

Напомним, апрельское исследование Института потребительских экспертиз, в объективе которого оказался бензин А-92, показало превышение норм содержания серы и бензола в образцах SunOil и Мotto, а в топливе, закупленном на станциях "БРСМ" и SunOil, были обнаружены следы аминов – токсичного вещества, запрещенного к использованию в топливах не только в Украине, но и в Европе и США.

В результате институт был вынужден заявить о прекращении программ маркетинговой поддержки указанных сетей.