"Укртатнафта" Коломойского увеличит производство дизтоплива на 20%

ПАО "Укртатнафта" (Кременчугский НПЗ) завершила плановые ремонтные работы на установке по гидроочистке дизельного топлива, что позволило увеличить объемы производства нефтепродуктов еще на 20%.

Как сообщает пресс-служба компании, "Укртатнафта" также планирует импортировать дополнительные объемы дизтоплива.

"Учитывая повышенный спрос на нефтепродукты, связанный с ограничениями, которые ввели поставщики российского топлива, ПАО "Укртатнафта" законтрактовало дополнительно 90 тыс. тонн импортного дизельного топлива с отгрузкой через терминалы АО "Одессанефтепродукт"", – сказано в сообщении.

Компания планирует предложить дополнительные объемы топлива потребителям как в рамках существующих контрактов, так и новым клиентам.

Кременчугский НПЗ "Укртатнафты" - крупнейший в Украине с проектной мощностью 18,6 млн тонн. Максимально возможный объем переработки, по утверждению менеджмента компании, составляет 4,5 млн тонн.

НАК "Нафтогаз Украины" на сегодня принадлежит 43,05% акций "Укртатнафты", еще по 28% контролируют структуры Игоря Коломойского и партнеров и бизнесмена Александра Ярославского, которые осуществляют контроль над предприятием.

Как сообщалось, ранее компании Нисана Моисеева – друга кума Путина Виктора Медведчука – объявили о приостановке поставок дизтоплива и сжиженного газа из России после обысков СБУ на АЗС сети Glusko.

Напомним, президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

Кроме того, СНБО ввел санкций в отношении лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и кума российского президента Виктора Медведука, его жены Оксаны Марченко и окружения. На жену и окружение Медведчука оформлен бизнес депутата. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, санкции введены из-за расследования СБУ о причастности Медведчука к финансированию терроризма (ст. 258-5 УК Украины).