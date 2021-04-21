Philip Morris оценила падение рынка сигарет в Украине в 16%

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в январе-марте 2021 года снизила отгрузку сигарет в Украине на 10,9% (или 7,7% без учета влияния движений товарных запасов дистрибьютора) по сравнению с январем-мартом 2020 года в связи с общим снижением рынка.

Согласно годовому отчету компании, опубликованному во вторник, объем рынка сигарет в Украине в первом квартале 2021 года сократился по сравнению с первым кварталом 2020 года на 15,7% (без учета влияния движений товарных запасов дистрибьютора), передает Интерфакс-Украина.

Компания поясняет сокращение рынка ростом цен на продукцию из-за повышения акцизных налогов, а также увеличением контрабанды.

При этом Philip Morris отмечает, что снижение продаж сигарет удалось частично компенсировать увеличением доли рынка табакосодержащие изделий для электрического нагрева (ТИЭН).

В целом отгрузки продукции компанией в Восточной Европе (включая Россию) в первом квартале 2021 года сократились на 0,7% – до 25,6 млрд единиц.

В то же время в Восточной Европе произошел рост продаж ТИЭН, отгрузки которых за январь-март возросли на 29,1% , тогда как отгрузки сигарет сократились на 6,8%.

Как сообщалось, ЧАО "Филип Моррис Украина", одна из крупнейших табачных компаний страны, в 2020 году нарастило чистую прибыль на 5% по сравнению с 2019 годом – до 2,73 млрд грн.

Philip Morris International, в которую входит ЧАО "Филип Моррис Украина", – один из крупнейших мировых производителей табачных изделий. Выпускает сигареты более чем на 50 фабриках, и продает их в 180 странах.

В Украине компания работает более 20 лет, владеет фабрикой в Харьковской области, на предприятиях компании работает более 1,3 тыс. человек.

Компания снизила в 2020 году отгрузку сигарет в Украине на 4,3% по сравнению 2019 годом в связи с общим снижением рынка, которое удалось частично компенсировать увеличением доли рынка табачных изделий для электрического нагрева (ТИЭН).