Новый глава НКЦБФР решил лишить должности экс-министра Данилюка

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) подала кандидатуру владельца и директора ООО "Бизнес-Ориентед" Александра Масенко в качестве независимого члена набсовета Национального депозитария вместо экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасностии и обороны Александра Данилюка, который сейчас возглавляет набсовет.

Как указано в бюллетене для голосования на собрании акционеров НДУ 26 апреля, голосующая контрольным пакетом акций Комиссия также предлагает подтвердить полномочия в набсовете члена НКЦБФР Ярослава Шляхова и партнера Cornerstone Financial Group Виталия Милентьева, передает Интерфакс-Украина.

Кроме этого, Нацбанк Украины, владеющий блокпакетом акций депозитария, внес для утверждения членами набсовета на новый срок кандидатуры замглавы Нацбанка Юрия Гелетия и советника министра финансов (на общественных началах) и члена набсовета Ferrexpo Виталия Лисовенко.

Миноритарии Нацдепозитария в свою очередь предлагают рассмотреть для избрания в набсовет президента Профессиональной ассоциации участников рынка капитала и деривативов Алексея Кия, главу правления фондовой биржи ПФТС Богдана Лупия и экс-главу правленния НДУ и главу общественного союза "Украинские эмитенты" Сергея Румпу.

Согласно бюллетеню, до основания в 2019 году занимающегося разработкой программного обеспечения "Бизнес-Ориентед" с уставным капиталом 50 тыс. грн Масенко в 2016-2018 годах был финансовым директором ООО "Универ-Капитал".

Поиск в системе раскрытия НКЦБФР также выдает, что до 2017 года он был ревизором Страховой компании "Дом страхования", а в 2017 году Комиссия усмотрела признаки манипулирования в осуществленных торговцем "Мастер брок" с Масенко в 2014 году операциях с ОВГЗ.

Как сообщалось, ранее Александр Данилюк, в последнее время активно критикующий действия власти, обвинил новый состав НКЦБФР в попытке в спешке сменить утвержденный в августе прошлого года набсовет НДУ ради получения контроля над проведением конкурса на нового главу правления депозитария.

В свою очередь глава НКЦБФР Руслан Магомедов обвинил Данилюка в "заполитизированном подходе к работе", заявив о планах "наполнить наблюдательный совет людьми с большим профессиональным бэкграундом".

Напомним, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице НКЦБФР - 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" - соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%.