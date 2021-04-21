Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

20 апреля Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства получило официальное сообщение от Министерства иностранных дел Франции о получении Украиной с 3 апреля статуса полноправного члена Международной организации законодательной метрологии (OIML).

Об этом сообщил глава министерства Игорь Петрашко, передает пресс-служба Минэкономики.

"Украина прошла долгий путь к обретению полноправного членства в указанной организации, а именно в течение 23 лет с 1997 года, когда была членом-корреспондентом OIML. Статус члена-корреспондента сдерживал развитие современной метрологической системы Украины и возможность ее признания на международном уровне", – отметил министр.

Петрашко уточнил, что приобретение полноправного членства позволит Украине голосовать на всех заседаниях организации и участвовать в работе технических комитетов, разработке новых документов, а также вносить предложения в Стратегию организации.

Украина также получит возможность участвовать в системе сертификации OIML. Ее сертификаты признаются всеми государствами-членами организации, в частности, государствами-членами ЕС, странами Северной и Южной Америки, Африки и Азии.

"Полноправное членство позволит национальным производителям средств измерительной техники поставлять свою продукцию на рынки государств-членов организации без проведения дополнительных процедур их оценки. Кроме того, приобретение Украиной членства в OIML является важным для выполнения положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также существенным шагом на пути к заключению "промышленного безвиза", – подчеркнул Петрашко.

Как сообщалось, присоединение Украины к Конвенции об учреждении Международной организации законодательной метрологии было ратифицировано Верховной Радой Украины 5 ноября 2020 года.