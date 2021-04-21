Зеленский подписал законы о конвертации валютных кредитов по льготному курсу

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конвертацию всех потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте, в гривню по льготному курсу.

Как передает БизнесЦензор, соответствущий законопроект №4475 возвращен с подписью президента 21 апреля, свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законом предусмотрена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, которые обслуживались до начала 2014 года, в гривню по льготному курсу около 16,5 грн/$. Кроме того, на пять месяцев продлен мораторий на взыскание залогов по валютным ипотечным кредитам. Срок действующего моратория до принятия этих изменений истекал 21 апреля.

Кроме того, Зеленский подписал принятые Верховной Радой в тот же день законопроекты №4398 и №4399.

Первым из них, среди прочего, вносятся изменения в закон о банкротстве, которыми суду предоставляется право по ходатайству должника определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому выступает квартира или жилой дом, являющиеся единственным местом проживания семьи должника.

Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров. При этом минимальный размер установленной судом платы не может быть меньше половины размере минимальной зарплаты.

Законопроектом №4399 усовершенствованы вопросы обложения налогами на прибыль предприятий и на доходы физических лиц операций, связанных с прощением долга (кредита) физическим лицам, от реализации имущества по договорам ипотеки, обеспечивающего кредит, предоставленный физическому лицу в иностранной валюте.

Кроме этого, освобождены от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком вследствие списания части долга.