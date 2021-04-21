БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Зеленский подписал законы о конвертации валютных кредитов по льготному курсу

Президент Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий конвертацию всех потребительских кредитов, предоставленных в иностранной валюте, в гривню по льготному курсу.

Как передает БизнесЦензор, соответствущий законопроект №4475 возвращен с подписью президента 21 апреля, свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Законом предусмотрена реструктуризация всех валютных потребительских кредитов, которые обслуживались до начала 2014 года, в гривню по льготному курсу около 16,5 грн/$. Кроме того, на пять месяцев продлен мораторий на взыскание залогов по валютным ипотечным кредитам. Срок действующего моратория до принятия этих изменений истекал 21 апреля.

Кроме того, Зеленский подписал принятые Верховной Радой в тот же день законопроекты №4398 и №4399.

Первым из них, среди прочего, вносятся изменения в закон о банкротстве, которыми суду предоставляется право по ходатайству должника определять минимальную сумму платежа в счет погашения задолженности по валютному ипотечному кредиту, обеспечением по которому выступает квартира или жилой дом, являющиеся единственным местом проживания семьи должника.

Эта норма касается квартиры, если ее площадь не превышает 60 квадратных метров или жилая площадь не превышает 13,65 квадратных метров на каждого члена семьи, либо дома, площадь которого не превышает 120 квадратных метров. При этом минимальный размер установленной судом платы не может быть меньше половины размере минимальной зарплаты.

Законопроектом №4399 усовершенствованы вопросы обложения налогами на прибыль предприятий и на доходы физических лиц операций, связанных с прощением долга (кредита) физическим лицам, от реализации имущества по договорам ипотеки, обеспечивающего кредит, предоставленный физическому лицу в иностранной валюте.

Кроме этого, освобождены от налогообложения доходы, полученные налогоплательщиком вследствие списания части долга.

валюта (2348) закон (1527) Зеленський Володимир (2588) іпотека (380) кредит (3429)
+5
То есть купил машину за границей и растаможил - ЛОХ. Захотел купить хату и взял кредит НЕ в валюте - тоже ЛОХ. В Украине быть нехитровжаренным или не пытаться протиснуться между е**ных значит быть ЛОХом. Главное - об**бать ближнего и обосрать нижнего, в этом и весь успех, ребята. Пусть украинцы берут кредиты в гривне и платят конские проценты по 25 в год, пусть на призыв регистрировать евроавтомобили в законный метод вовремя соглашаются всякие ЛОХи, главное - не быть им, не играть по правилам, не считаться со справедливостью, ведь в итоге за тебя всё равно заплатят законопослушные ЛОХи. С растаможкой еще можно согласиться, но когда человек сознательно берет кредит в иностранной валюте, зная, что её курс может меняться, от того и дешевле, а потом требовать, потому что он самый лысый - это по меньшей несправедливо, по большей неприкрытая наглость
21.04.2021 20:15 Відповісти
+5
Когда он уже будет что-то подписывать, что приносит деньги, а не транжирит?
21.04.2021 21:26 Відповісти
+3
Для Юзика старается.у кабана в декларации 180 тыс.баксов кредита
21.04.2021 19:56 Відповісти
Молодець!
21.04.2021 19:18 Відповісти
Канешна "маладец". Обычная раздача слонов за чужой счет. Это как Путин крымчанам после аннексии:- "можете не погашать кредиты украинским банкам, я разрешаю"! Тут твой кумир делает то же самое. С той разницей, шо для Путина украинские банки и вкладчики этих банков чужие люди, то для найвелычнишого, это банки и главное вкладчики этих банков-его избиратели!
21.04.2021 21:43 Відповісти
Нет, если бы этот закон принял Порошенко,он бы был молодец, а Зеленский хоть чудеса Иесуса творить будет,его на цензоре все равно какашками стадо будет забрасывать.
21.04.2021 23:09 Відповісти
При пете эту тему вообще замылили. Сначала пытались протянуть какую-то совсем фантастику (специально, наверное, чтобы сказать, ну, мы ж старались, хотели)), а потом кость бросили в виде моратория и все на этом закончилось.
22.04.2021 10:59 Відповісти
Я тут лиш одне думаю -- ПОПУЛІЗМ на підняття стрімко спадаючого рейтингу...
Яке економічне підгрунтя цьому саме зараз??? Економіка після трьох локдаунів нічого не приносить, роздають вдруге допомогу по 8К, намагаються перекрити всі соцвиплати -- планове підняття пенсій, зростання мінзарплат...
ЗВІДКИ НАДХОДЖЕННЯ???
Судячи з методів боротьби з контрабандистами та "олігархами"... Станок таки запущений на друк... (Але це умовно, тому як бюджетники на картках вже поголовно, пенсів теж хочуть перевести, то й станок не потрібен -- у нас просто гумовий бездонний бюджет наразі!
21.04.2021 21:13 Відповісти
отдай больничный за январь
21.04.2021 22:20 Відповісти
ну й на кого цей дешевий популізм???
взагалі-то перед тим як брати, треба точно знати, чим віддавати, а то завели моду - брати й плакати, що влада погана...
22.04.2021 06:32 Відповісти
Всё молодёжь расходимся, в смысле разъезжаемся по Польшам, теперь ни один банк в здравом уме и трезвой памяти вам ипотеку не даст. Риски знаете ли.
22.04.2021 15:55 Відповісти
За счёт бюджета
Погасить частные кредиты
За какие заслуги?
22.04.2021 16:00 Відповісти

