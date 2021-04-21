Харьковский "Электротяжмаш" займется обновлением локомотивов "Укрзализныци"

Харьковский завод "Электротяжмаш" прошел аккредитацию для участия в программе обновления подвижного состава АТ "Укрзализныця", в которую компания планирует вложить около 10 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба "Электротяжмаша".

Согласно сообщению, комиссия профильного филлиала "Укразализныци" посетила "Электротяжмаш" в марте этого года. Проверялась возможность производства выполнять капитальные ремонты локомотивов, технологическая и конструкторская документация. По итогам проверки был выдан соответствующий аттестат аккредитации.

"Наличие аттестата подтверждает возможность "Электротяжмаша" осуществлять на высоком уровне ремонтные работы и техническое обслуживание тягового электрооборудования подвижного состава "Укрзализныци". Документ дает право заводу участвовать в тендерах компании", – отметил и.о. гендиректора "Электротяжмаша" Виктор Бусько.

В компании уточнили, что документ распространяется на оборудование производства "ЭТМ", но в дальнейшем планируется его расширение на технику сторонних производителей.

Отмечается, что износ локомотивного парка "Укрзализныци", который состоит из практически 3600 единиц техники, составляет около 90%. Компания намерена инвестировать в модернизацию около 10 млрд грн, что и открывает возможности для сотрудничества с "Электротяжмашем".

Как сообщалось, в конце марта в Министерстве инфраструктуры состоялось совещание, на котором обсуждались возможности для сотрудничества "Электротяжмаша" и "Укрзализныци". Завод также заключил ряд контрактов о поставках оборудования для тепловозов Николаевского и Полтавского ремонтных заводов, а также Польской компанией Almides.

Помимо электротягового оборудования, "ЭТМ" также специализируется на производстве генераторов для электростанций. В этом направлении в начале марта был подписан меморандум об обновлении электростанций Ирака по программе США стоимостью до $1,2 млрд.