SkyUp отменил рейсы по 8 маршрутам в Европу из-за закрытых границ

Авиакомпания SkyUp отменила до 30 июня рейсы из Киева по восьми маршрутам в Европу из-за закрытых границ.

Как сообщили avianews.com в авиакомпании, изменение расписания коснулось полетов из украинской столицы в Аликанте, Барселону, Бове рядом с Парижем, Лион, Лиссабон, Пардубице, Прагу и Рим.

"Когда мы анонсировали продажу билетов на эти рейсы, то рассчитывали не только на открытие границ для украинских туристов, но и пытались создать удобные условия для путешествия категорий пассажиров, которые имеют право летать в страны ЕС сейчас. Это граждане с рабочими или студенческими визами, бизнесмены, представители дипломатических миссий и другие категории", - рассказали в SkyUp.

В авиакомпании отметили, что запрет на посещение украинскими туристами Испании, Франции, Португалии, Чехии и Италии, рейсы куда отменили, привели к низкому уровню загрузки самолетов в эти страны.

"Как только ситуация изменится, а европейские страны позволят туристические поездки, мы восстановим полеты", - добавили в SkyUp.

Как сообщалось, неделю назад лоукостер провел масштабную оптимизацию расписания и закрыл продажу билетов на 15 маршрутов.

SkyUp отказался от полетов в летнем сезоне 2021 года по всем семи маршрутам из Киева в города Германии: Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт. Отменены также рейсы из Киева в Копенгаген, Стокгольм и Остраву.

Маршрутная сеть из Львова сокращена за счет полетов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.