Кабмин сменил главу полиграфкомбината по изготовлению ценных бумаг
Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Сергея Куроша.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №339-р от 21 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно документу, новый глава госпредприятия был назначен по предложению Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства. До последнего времени он работал советником директора комбината по представительству в суде и защите интеллектуальной собственности.
Курош Сергей Павлович также известен как одесский адвокат, руководитель управления СБУ в Одесской области в 2014 году.
Как сообщалось, с мая 2017 года полиграфкомбинат "Украина" возглавлял Юрий Онищенко, который был назначен на должность по итогам конкурса и сменил на ней Максима Степанова, назначенного в то время президентом Петром Порошенко главой Одесской областной госадминистрации.
