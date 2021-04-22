Шмыгаль поручил увеличить количество авиарейсов в Турцию

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проработать вопрос увеличения регулярных и чартерных рейсов между Украиной и Турцией и рассмотреть пути упрощения системы посещения Украины вакцинированными гражданами Турции.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил в ходе совещания по развитию двустороннего сотрудничества с Турецкой Республикой в сфере туризма, передает пресс-служба правительства.

"Украинцы входят в список наиболее многочисленных туристов в Турции, и география их отдыха постоянно расширяется. Поэтому мы должны рассмотреть возможность расширения сообщения, в том числе организовать дополнительные рейсы для популярных маршрутов на выходные, а также открыть сообщение с новыми городами", – отметил Денис Шмыгаль.

Также, по его словам, рассматриваются варианты развития санаторных направлений в Украине, которые будут интересны гражданам Турции для путешествий всей семьей.

Также участники совещания обсудили возможность взаимного признания между Украиной и Турцией будущих сертификатов здоровья, которые разрабатываются в Европейском Союзе. По словам Шмыгаля, это поможет значительно увеличить поток туристов между государствами в период пандемии.

Как сообщалось, ранее российские власти запретили полеты в Турцию и Танзанию с 15 апреля по 1 июня.

По оценке Ассоциации туроператоров РФ, в Турцию на этот период было продано около 600 тыс. путевок.